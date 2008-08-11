Фонд соцстрахування виділить 5 млн. грн. для постраждалих від стихії дітей
17:16, 11 серпня 2008Країна
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Придбають путівки до оздоровчих закладів
Про це повідомляється в газеті «Урядовий кур`єр» №146 від 9 серпня.
Згідно з повідомленням, оздоровлення дітей планується провести в серпні-вересні ц.р.
Придбання путівок до дитячих оздоровчих закладів проводитиметься за рішенням правління Фонду на повну вартість у рамках бюджетних відрахувань Фонду.
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