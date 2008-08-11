Фонд соцстрахування виділить 5 млн. грн. для постраждалих від стихії дітей

Про це повідомляється в газеті «Урядовий кур`єр» №146 від 9 серпня.

Згідно з повідомленням, оздоровлення дітей планується провести в серпні-вересні ц.р.

Придбання путівок до дитячих оздоровчих закладів проводитиметься за рішенням правління Фонду на повну вартість у рамках бюджетних відрахувань Фонду.