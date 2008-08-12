Чи все ми знаємо про смачну і здорову їжу?

Кажучи про користь "здорових" продуктів, що продаються в супермаркетах і у в магазинах здорового харчування, дуже легко помилитися. Так, віднедавна відомо, що не всі йогурти однакового корисні і що шоколадна плитка корисніша за злаковий "дієтичний" батончик.

Міф 1: Продукти, на яких є ярличок "з низьким вмістом жиру", завжди корисні

Факт: Це зовсім не обов`язково, вважає фахівець з Британського інституту харчування Ханна Денні. Так, продукти "з пониженим вмістом жиру" повинні містити не більше 3 грамів жиру на 100 грамів маси, проте чітко встановлених правил немає. Інша проблема полягає в тому, що сировина для багатьох продуктів вкрай калорійна, таким чином, сир з низьким вмістом жиру все одно буде дуже поживним. До того ж, за даними Агентства харчових стандартів, продукти "з низьким вмістом жиру" можуть включати інші інгредієнти, що підвищують калорійність.

Міф 2: Свіжі фрукти і овочі завжди краще заморожених

Факт: Чим довше фрукти і овочі лежать на полиці, тим більше вітамінів, особливо вітаміну C, вони втрачають. Проте овочі зазвичай заморожуються відразу після того, як їх зібрали, підкреслює Ханна Денні, отже, вони зберігають в собі речовини, корисні для людського організму.

Міф 3: Сухофрукти містять менше калорій і через це ідеальні для перекусів

Факт: Як відомо, сухофрукт практично нічим не відрізняється від свіжого фрукта – єдине, сухофрукти не містять води. Таким чином, сушені фрукти містять тільки фруктовий цукор і можуть бути вкрай калорійними. Так, наприклад, один свіжий абрикос (43 грами) містить 12 кілокалорій, тоді як курага (8 грамів) – цілих 15. До того ж, сухофрукти набагато солодше і їх можна з`їсти у великій кількості. І, не дивлячись на те, що сухофрукти містять багато волокон, більшість вітаміну C руйнується при сушці.

Міф 4: Вегетаріанський сир корисніший за звичайний

Факт: Не у всіх випадках, тому обов`язково перевіряти написи на ярличку, радить дієтолог Хелен Стрейсі. За великим рахунком вегетаріанський сир підходить тільки для вегетаріанців, оскільки він не містить тваринних компонентів, проте це ніяк не впливає на вміст жирів або на калорійність.

Міф 5: Екологічно чисті яйця рідше заражені сальмонелою.

Щоб понизити ризик захворювання на сальмонельоз, краще піддавати всі яйця термальній обробці – варити їх або смажити, але не їсти сирими. До того ж вірогідність того, що екологічно чисті яйця містять шкідливі для людини бактерії, набагато вища, адже курям, які несуть такі яйця, не роблять щеплень від хвороб і не дають антибіотиків під час зараження.

Міф 6: Набагато краще з`їсти злаковий батончик, ніж шоколадний.

Факт: Звичайно, в злакових батончиках є багато корисних інгредієнтів. Наприклад, овес, але це нітрохи не знижує їх калорійності, оскільки вони найчастіше містять цукати і сухофрукти, таким чином злаковий батончик з горіхами, сухофруктами і шматочками шоколаду може бути навіть калорийнішим шоколадної плитки.

Тому перш ніж кидатися на "дієтичний" продукт, варто звернути увагу на упаковку, на якій повинен бути ярличок про низький вміст цукру і солі. До того ж шоколад, особливо темний, містить фітохімічні речовини, які називаються флаваноїдами, вони запобігають ризику серцево-судинних захворювань.

Міф 7: Всі пробіотичні продукти, наприклад, йогурти однаково корисні

Факт: Пробіотіки – це "корисні" бактерії, які живуть в кишечнику і дозволяють прискорити процес переварювання їіж і стимулюють імунну систему. Проте на кількість цих бактерій може негативно вплинути стрес або хвороба. Щоб заповнити кількість пробіотиків, можна купити йогурт, проте, відправляючись в магазин, краще віддати перевагу широко розрекламованим маркам.

Вибираючи продукт, потрібно звернути увагу на ярличок з описом складу: у йогурті обов`язково повинні міститися молочна паличка і біфідобактерії - вони допоможуть відновити кислотно-лужний баланс в шлунку. Крім того, кисломолочний напій повинен містити, щонайменше, мільярд пробіотичних бактерій. Тоді і тільки тоді продукт подіє ефективно.

Міф 8: Родзинки в йогуртовой глазурі корисніші за родзинки в шоколаді

Факт: Продукти, покриті йогуртом, можуть містити стільки ж цукру, скільки інші солодощі, говорять експерти. Всього 50 грамів родзинок в йогурті містять 250 кілокалорій, що практично не відрізняється від калорійності шоколаду.

Міф 9: Я можу їсти зернову суміш, скільки захочу – вона так само корисна

Факт: Льняне насіння і зернята гарбуза - це відмінне джерело жирних кислот. Проте багато людей навіть уявити собі не можуть, наскільки калорійне різноманітне "насіня", так що якщо ви турбуєтеся про фігуру, не дозволяйте собі більше 150 грамів насіння в день - це містить 150 кілокалорій.

Міф 10: Печені картопляні чіпси краще смажених

Факт: Як повідомляється в рекламі, картопляні чіпси більше печуть, ніж смажать, таким чином, в них міститься менше масла і консервантів, проте кількість жиру може залишатися такою ж. На думку Хелен Стрейсі, краще віддати перевагу чіпсам з товстими скибочками, оскільки у них менша площа зіткнення з маслом, чим у маленьких тоненьких чіпсів.

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