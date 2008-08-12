Виявлена причина самогубств і депресій

Канадським вченим вдалося визначити можливу причину самогубств і глибоких депресій

Можливу причину самогубств і глибоких депресій вдалося визначити канадським вченим. Вони вивчали питання про те, яким чином регулюється діяльність генів в мозку і порівнювали мозок людини, що вчинила самогубство, з мозком людини, померлої від серцевого нападу.

У мозку людини, що вчинила самогубство, вони виявили протеїн, пов`язаний з роботою гена, який регулює стан стресу. При надлишку цього протеїну, вважають експерти, ген "відключається" і в результаті людина не здатна ефективно справлятися із стресом і відчуттям тривоги. Таким чином, вченим вперше вдалося довести, що надлишок певного протеїну пов`язаний з депресією і схильністю до суїциду.

"Це абсолютно новий напрям в дослідженнях, - вважає професор фізіології і фармакології Університету Західного Онтаріо Майкл Полтер. - Всього декілька дослідників по всьому світу займаються цими проблемами".

Автори дослідження, опублікованого в останньому номері журналу "Біологічна психіатрія" поки що не з`ясували, чому у одних людей рівень цього протеїну в мозку вищий, ніж у інших. На думку професора Полтера, це може бути пов`язано з пережитими людиною раніше стресами, а також з тим, як різні люди долають стресові стани. Результати цього дослідження можуть відкрити нові можливості для лікування депресій, наприклад, за допомогою медичних препаратів, які пригнічують активність протеїну, пов`язаного з "геном тривоги".

medvesti.ru