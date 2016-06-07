Змова медиків і підприємців: під час держзакупівель присвоїли понад 100 млн грн

Співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками прокуратури виявили механізм розкрадання підприємцями понад 100 млн грн бюджетних коштів, виділених на придбання медичних препаратів для хворих нирковою недостатністю.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, київська комерційна структура протягом 2013-2015 років перемагала у тендерах, які проводилися Міністерством та обласними відділами охорони здоров'я. Загальна сума поставлених бізнесменами виробів медичного призначення для перитонеального діалізу перевищила 800 млн грн.

Під час перевірки співробітники спецслужби встановили, що менеджмент фірми використовував корупційні зв'язки серед обласних лікарів-нефрологів. Медики за змовою з підприємцями штучно збільшували потребу регіонів у цьому препараті, завищена кількість якого потім прописувалася в технічних умовах тендерів. За попередніми підрахунками, за цей період на гроші з держбюджету закуплено "зайвої" продукції на більш як 100 млн грн.

Читайте такожСтейки небезпечні для людей з хворобами нирокСлужба безпеки України проінформувала відповідні контролюючі органи, щоб вони здійснили перевірку поточних закупівель за участю київської фірми. В даний час профільні фахівці перевіряють тендерну документацію.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становище, що спричинило тяжкі наслідки).

Триває досудове слідство.