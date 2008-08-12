Ізраїльського хірурга Зіса визнано невинним

Сьогодні на черговому засіданні Ворошилівського районного суду Донецька у справі Михайла ЗІСА, звинуваченого в порушенні закону України про трансплантацію, фахівці з трансплантології, що виступили з боку прокуратури, підтвердили його невинність. Про це заявив адвокат підсудного Олег КУРІННИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, увечері, після чотиригодинного засідання суду, адвокат сказав журналістам: «Сьогоднішнє засідання було великим одкровенням в тій частині, що допитані фахівці повністю підтвердили непричетність, невинність мого підзахисного». Він пояснив, що прокуратура звинувачує М.ЗІСА в тому, що «він обманним шляхом донорів примусив до ведення операції, але на ньому такого обов`язку не було». «Обов`язок повідомити донорів про наслідки цієї операції, як було заявлено фахівцями, лежить на лікуючому лікареві, консиліумі лікарів безпосередньо перед операцією. Відповідно, М.ЗІС не може відповідати за те, що він не зобов`язаний робити», - підкреслив О.КУРІННИЙ. (М.ЗІС звинувачується за статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27 (Співучасть, організація злочину або керівництво його підготовкою або виконання); ч. 1 ст. 14 (Підготовка до злочину) і ч. 5 ст. 143 (Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини) – УНІАН).

На засіданні суду були допитані судово-медичний експерт Донецька Сергій МАТВІЄНКО і завідувач відділенням трансплантації Донецького Центру трансплантології нирок при Донецькому обласному клінічному територіальному медичному об`єднанні (ДОКТМО), доктор наук Вадим ЗАХАРОВ.

В.ЗАХАРОВ детально пояснив процедуру доопераційних заходів, яка включає окрім глибоких обстежень потенційного донора, засідання консиліуму лікарів-фахівців і підписання ними і донором спільного протоколу, що дозволяє операцію з трансплантації. За словах В.ЗАХАРОВА, «існує протокол обов`язкового засідання етичної комісії, до складу якої входять або головлікар, або заступник головлікаря по хірургічній службі, лікарі-фахівці, завідувачі відділеннями, юрист, начальник планово-економічного відділу, це до 8 співробітників державної установи». Він пояснив, що «в час роботи комісії задаються кожним з цих співробітників питання, які охоплюють всі ланки: економіст говорить про нюанси, пов`язані з економічними питаннями, юрист – юридичними, лікарі безпосередньо освітлюють питання, які входять в їхню компетенцію». «Тобто, пацієнтові говорять про стан його здоров`я, про дані дослідження, про ресурси органів, виявлені на підставі комплексних обстежень, і на підставі цього дається об`єктивна інформація відносно можливих ускладнень і реакцій в процесі проведення цього лікування, - говорить В.ЗАХАРОВ. - Донор обов`язково підписує документ, який так і називається «Консиліум лікарів-фахівців». Саме консиліум лікарів-фахівців і попереджує донора про можливі наслідки операції, відзначає завідувач відділенням.

В той же час В.ЗАХАРОВ акцентував, що «донор проходить дуже ретельне обстеження, ретельніше навіть, ніж космонавти в 80-х роках, які були кандидатами для польотів в космос, і операція виконується тільки в тому випадку, якщо є тверда упевненість в тому, що ризик для здоров`я пацієнта мінімальний».

В.ЗАХАРОВ сказав, що, як правило, донор після проведеної вранці операції вже до вечора встає, а «через 3–4 дні пацієнт йде практично додому і приходить через 3-4 дні, щоб зняли шви». За його словами, «кратність відвідин лікаря протягом подальшого життя донора, як правило, не перевищує параметри, застосовні до здорової людини, - кожна здорова людина повинна проходити один раз на рік медичний огляд в рамках диспансерного спостереження».

В.ЗАХАРОВ ще раз підкреслив, що тільки консиліум лікарів-фахівців виносить остаточною рішення про проведення трансплантації, і донор може у будь-який момент відмовитися від неї, «навіть на операційному столі».

Він сказав, що на всіх операціях, що проводяться в Донецьку, донорами для реципієнтів виступали родичі, і лікарі цьому вірили, згідно з документом від нотаріуса, який підтверджував спорідненість оперованих.

В.ЗАХАРОВ заявив в суді, що «контактів у мене, як посадовця, як завідувача відділенням з Михайлом ЗІСОМ ніяких не було, як і у інших фахівців консиліуму ДОКТМО». Він також підкреслив, що участь М.ЗІСА в операціях і в будь-яких обговореннях «неможлива». «Участь в роботі етичної комісії продиктована функціональними обов`язками безпосередньо кожного члена консиліуму, Михайло ЗІС не є працівником ДОКТМО, тому він не міг брати участь в роботі цього консиліуму, і відносно операції – аналогічно», - сказав В.ЗАХАРОВ. І додав, що «є юридична відповідальність державної установи, і ДОКТМО дорожить тим, що належить до установ, в яких виконуються трансплантаційні операції».

Обвинувачений М.ЗІС у свою чергу відзначив, що у прокуратури немає фактів, що доводять його злочин по висунутих статтях, ще раз заявив про свою невинність і сказав, що «мені навіть нічого оспорювати».

Головуюча в судовому засіданні суддя Ірина БУХТІЯРОВА наступне слухання справи призначила на 14 серпня.

Як повідомляв УНІАН, ізраїльський хірург М.ЗІС був затриманий 12 жовтня 2007 р. в Донецьку як фігурант справи про незаконну трансплантацію людських органів, яку розслідували спільно ізраїльські і українські правоохоронці. М.ЗІС звинувачувався за ч.2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інший незаконний договір щодо людини).

4 серпня державний обвинувач у справі М.ЗІСА Людмила ГРАБОВСЬКА повідомила, що з ізраїльського хірурга знято звинувачення в торгівлі людьми, тепер йому інкримінується організація злочину – підготовка до незаконної трансплантації. Л.ГРАБОВСЬКА пояснила, що М.ЗІС «діяв як організатор злочину, зробив приготування до вилучення у органів, що потерпіли шляхом обману, в цілях їх трансплантації за попередньою змовою з іншими особами, тобто підготовку до трансплантації органів».