Президент просить прем’єр-міністра вжити додаткових заходів щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

Про це йдеться у листі Президента на адресу керівника уряду, повідомляє прес-служба глави держави.

Як підкреслив В.ЮЩЕНКО, за результатами наради щодо ефективності протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу видано Указ Президента України від 12 грудня 2007 року № 1208 «Про додаткові невідкладні заходи щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні», проте виконання урядом поставлених завдань є вкрай неефективним, про що свідчать принаймні три невирішені проблеми.

Зокрема, констатував увагу Президент, досі не створено єдину систему координації дій урядових та неурядових організацій. За його словами, не забезпечено ефективну роботу Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам та належну діяльність референс-лабораторії Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом. Національна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу при Кабінеті міністрів України працює неефективно та непублічно, інформація про вжиті нею заходи координації не завжди відображає реальний стан справ.

Також В.ЮЩЕНКО звертає увагу на необхідність передбачити достатнє фінансування заходів протидії епідемії ВІЛ/СНІДу. Зокрема, за його словами, хоча у поточному році на зазначені цілі у державному бюджеті України передбачено 108 млн. грн., але, враховуючи відхилення української заявки у сумі 94,7 млн. дол. США з боку Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, ці кошти не забезпечать навіть лікування усіх ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.

Крім того, Президент закликає уряд ефективніше запроваджувати замісну підтримуючу терапію для споживачів ін`єкційних наркотиків. Невиконання цієї умови може призвести до призупинення поточного фінансування Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією вже діючих програм, підкреслив він.

За словами В.ЮЩЕНКА, значною проблемою залишається і неконтрольоване розповсюдження сильнодіючих лікарських засобів. Це є однією з передумов збільшення кількості наркозалежних осіб, які у подальшому можуть долучатися до груп споживачів ін`єкційних наркотиків та ризику зараження ВІЛ-інфекцією. Проте до сьогодні, сказав Президент, урядом не розроблено План невідкладних заходів стосовно протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, сильнодіючих лікарських засобів.

“Я глибоко стурбований такою ситуацією. Хочу підкреслити, що боротьбу із ВІЛ-інфекцією/СНІДом визначено як пріоритет державної політики у сфері охорони здоров`я. Тому органи державної влади мають докласти усіх зусиль для забезпечення вирішення існуючих тут проблем.

Для стабілізації епідемічної ситуації, зниження темпів приросту захворюваності і рівня смертності прошу Вас вжити додаткових заходів щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, зокрема передбачених Указом Президента України від 12.12.07 № 1208”, йдеться у листі Президента на адресу прем’єра.

Про результати вжитих заходів В.ЮЩЕНКО доручив Ю.ТИМОШЕНКО інформувати особисто.