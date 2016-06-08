В Україні зареєстровано вакцину проти сказу

МОЗ України видано наказ № 511 від 03.06.2016 «Про державну реєстрацію лікарського засобу» щодо реєстрації лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) РАБІПУР®РСЕС АНТИРАБІЧНА ВАКЦИНА В.Р. для профілактики сказу, який вноситься до Державного реєстру лікарських засобів України з метою їх закупівлі спеціалізованою організацією.

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Як відомо, в рамках підписаного у жовтні 2015 року Меморандуму про надання послуг із закупівлі між Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та МОЗ України, вакцини для профілактики сказу закуповуються Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).

На офіційному веб-сайті Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні оприлюднено інформацію щодо орієнтовних термінів поставок вакцин, які закуповуються ЮНІСЕФ за кошти Державного бюджету на 2015 рік, зокрема, відповідно до цього графіка, поставки вакцини для профілактики сказу очікуються до кінця липня цього року.