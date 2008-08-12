Розробилено новий метод боротьби з ВІЛ-інфекцією

11:43, 12 серпня 2008
Країна
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Блокування розповсюдження вірусу за допомогою РНК

Згідно із доповіддю Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІД (ЮНЕЙДС)  в Україні, а також у ряді ключових країн, таких як Китай і Російська Федерація, темпи поширення ВІЛ продовжують зростати

Відповідно до даних Червоного Хреста, щодня 7 тисяч осіб у світі заражаються ВІЛ, 2,1 млн. чоловік померли від хвороби у 2007 році, а ще 33 млн. чоловік у світі живуть зі СНІД.

Міжнародна група вчених розробила новий спосіб боротьби з ВІЛ, в основі якого лежить РНК-інтерференція - блокування певного гена за допомогою специфічної РНК, що запускає ланцюжок реакцій, які пригнічують синтез того чи іншого білка.

Даний метод був розроблений Премлатою Шанкар з інституту імунних розладів Гарвардського університету спільно з Кхюн Лі з університету Ханяна й іншими вченими зі США і Німеччини.  

За словами дослідників, стратегія захисту T-клітин від ВІЛ може бути поширена й на людей, хоча поки клінічних випробувань не проводилося, тести на тваринах показали працездатність даного методу.  

Для того, щоб захистити Т-клітини організму, що є мішенню для ВІЛ, за словами вчених, потрібно, щоб коротка інтерферуюча РНК (siRNA), яку вводять медики пацієнтові, потрапила точно за призначенням. Ця РНК здатна зупинити руйнування імунної системи, блокуючи розповсюдження вірусу.

І хоча даний метод ще не готовий до практичного застосування, але це великий крок на шляху до створення ефективного лікування ВІЛ. 

korrespondent.net

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