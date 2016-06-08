МОЗ розробляє концепцію щодо розвитку імпортозамінних виробництв в Україні

12:39, 08 червня 2016
Країна
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МОЗ України  розпочинає процес розробки Концепції державної програми розвитку імпортозаміщення в Україні, спрямовану на збільшення частки лікарських засобів вітчизняного виробництва на медичному ринку нашої країни, підтримки вітчизняного виробника, розвитку імпортозамінних виробництв лікарських засобів та виробів медичного призначення.

МОЗ України розпочинає процес розробки Концепції державної програми розвитку імпортозамінних виробництв в Україні 08.06.2016 МОЗ України розпочинає процес розробки Концепції державної програми розвитку імпортозаміщення в Україні, спрямовану на збільшення частки лікарських засобів вітчизняного виробництва на медичному ринку нашої країни, підтримки вітчизняного виробника, розвитку імпортозамінних виробництв лікарських засобів та виробів медичного призначення. / Фото: УНІАН

Як повідомили УНІАН у МОЗ, до роботи також долучаться представники громадськості, професійного середовища та фармацевтичного ринку

На сьогоднішній день вітчизняна фармацевтична галузь є досить потужною і має всі можливості для виробництва якісних лікарських засобів. Тому розвиток та удосконалення вітчизняного фармацевтичного ринку, що забезпечувало би пацієнтів доступними і якісними ліками та було конкурентоздатним – стратегічне завдання діяльності МОЗ України. На цьому неодноразово наголошував в.о. Міністра охорони здоров'я України Віктор Шафранський під час робочих зустрічей із виробниками і дистриб'юторами лікарських засобів.

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МОЗ України запрошує усіх зацікавлених представників громадськості, професійного середовища та фармацевтичного ринку долучитися до розробки Концепції, поділитися своїми ідеями та пропозиціями можна на е-mail: tlyaskovsky@moz.gov.com, m.nesterchuk@gmail.com, тел. (044)200-07-93.

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