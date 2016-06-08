МОЗ розробляє концепцію щодо розвитку імпортозамінних виробництв в Україні

Як повідомили УНІАН у МОЗ, до роботи також долучаться представники громадськості, професійного середовища та фармацевтичного ринку

На сьогоднішній день вітчизняна фармацевтична галузь є досить потужною і має всі можливості для виробництва якісних лікарських засобів. Тому розвиток та удосконалення вітчизняного фармацевтичного ринку, що забезпечувало би пацієнтів доступними і якісними ліками та було конкурентоздатним – стратегічне завдання діяльності МОЗ України. На цьому неодноразово наголошував в.о. Міністра охорони здоров'я України Віктор Шафранський під час робочих зустрічей із виробниками і дистриб'юторами лікарських засобів.

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МОЗ України запрошує усіх зацікавлених представників громадськості, професійного середовища та фармацевтичного ринку долучитися до розробки Концепції, поділитися своїми ідеями та пропозиціями можна на е-mail: tlyaskovsky@moz.gov.com, m.nesterchuk@gmail.com, тел. (044)200-07-93.