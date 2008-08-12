Діти з Буковини оздоровлюються на Миколаївщині

Миколаївській області оздоровлюються 85 дітей із постраждалого від повені Путильського району Буковини

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій з посиланням на Центр пропаганди Головного управління МНС у Миколаївській області, ініціатором цього заходу стала Миколаївська облдержадміністрація. З резервного фонду на оздоровлення виділено 136 тис. грн.

Діти з Буковини проведуть 24 дні у таборі „Чайка” в селі Рибаківка на узбережжі Чорного моря.

Довідка УНІАН. Станом на 1 серпня внаслідок стихійного лиха у Чернівецькій області було зруйновано близько 270 будинків, більш як 10 тис. будинків підтоплено. Відселено 1620 осіб, з них 311 – діти.