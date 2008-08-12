Чому болять очі при роботі за комп`ютером?

Майже 70% користувачів комп`ютера страждають “синдромом комп`ютерного зору”, що призводить до зниження гостроти зору.

Просиджування годинами перед мерехтливим монітором призводить до того, що розвивається тимчасова короткозорість, порушується робота очних м`язів, знижується чутливість зору. Крім того, з`являється печіння, почервоніння, відчуття «піску» в очах, болі в області очей і лоба, біль при русі очей.

Очі стомлюються із-за одноманітного буквено-цифрового зображення, мерехтіння дисплея і пульсації знаків, що світяться.

Прочитування такого сигналу для ока - дуже напружений, стресовий режим роботи. Він перевищує межу, до якої готовий наш зір.

Із-за патологічної втоми в оці порушується кровообіг. Тканини ока випробовують кисневе голодування, в них накопичуються продукти обміну. Для компенсації недоліку кровообігу мікросудини розширюються.

З`являється почервоніння очей. Деякі судини від напруги лопаються. Голодання тканин породжує дискомфорт і болі в очах. Якщо не допомагати очам, можна придти до прогресуючої короткозорості.

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