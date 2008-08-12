Фрукти і ягоди дарують красу обличчю

Часто жінки, вірячи красивим словам рекламних слоганів, абсолютно забувають, що крім фабричних масок є ще і натуральні - з фруктів і ягід. Тим часом, косметологи підтверджують, що такі маски дуже корисні - вони живлять, очищають, освіжають і тонізують шкіру. Тому просто безрозсудно не користуватись тим, що дарує нам природа - особливо літом.

Найпростіший варіант маски - розмазати м`якоть по шкірі і залишити на обличчі на деякий час, а потім акуратно зняти ватяним тампоном, змоченим в чаї, відварі трав або простій воді. В середньому маску тримають 15-20 хвилин, але стежте за тим, щоб вона не засохла у вас на обличчі. Кислоти, що містяться в ягодах і фруктах, можуть викликати подразнення, тому, щоб понизити їх дію, можна додати в кашку, одержану з м`якоті, яєчний жовток (якщо у вас суха шкіра) або білок (якщо у вас жирна шкіра).

Для приготування маски можна використовувати майже будь-які фрукти і ягоди - залежно від типу шкіри і того, якого ефекту ви хочете досягти.

Абрикос

Дія: Знімає запалення, заспокоює, живить, виводить токсини, а також сприяє регенерації клітин.

Як використовувати: Очищені від шкірки абрикоси розтерти до стану кашки і додати кисле молоко в пропорції 1:1.

Банан

Дія: Живить і тонізує

Як використовувати

Змішати одержану з банана кашку з 1 чайною ложкою соку лимона (ідеально для жирної шкіри)

Розтерти банан, додати ложку молока і перемішати.

Брусниця, вишня і смородина

Дія: Звужують пори і освіжають

Як використовувати

Жменю ягід розтерти до стану кашки і додати небагато картопляної або вівсяної муки (1 частина муки на 5 частин ягід)

Півсклянки ягоди вичавити до отримання соку і змішати з медом (1:1).

Виноград

Дія: Розгладжує, освіжає і тонізує

Як використовувати: Узяти декілька виноградин, розрізати і натерти соком обличчя.

Полуниця

Дія: Зволожує, освіжає, очищає, живить, сприяє видаленню пігментних плям і ластовиння

Як використовувати

Розтерті до стану кашки ягоди нанести на обличчя (якщо у вас дуже суха шкіра, то в маску слід додати живильний крем)

Розтерти жменю ягід і залити настоєм чайного гриба, через декілька годинників злити рідину і нанести маску на обличчя (ідеально для жирної шкіри).

Розтерти півжмені ягід, додати ложку сиру або сметани і нанести на обличчя на 10-15 хвилин (ідеально для сухої шкіри).

Агрус

Дія: Освіжає, живить і тонізує

Як використовувати: Марлеву маску просочити соком агрусу і накласти на обличчя.

Лимон

Дія: Звужує пори, вибілює, освіжає.

Як використовувати: Збити яєчний білок і додати одну ложку лимонного соку, суміш, що вийшла, нанести на обличчя.

Малина

Дія: Звужує пори, живить, уповільнює старіння і підвищує тонус.

Як використовувати: Півстакана ягід вичавити до отримання соку, видалити м`якоть, додати в 2-3 ложки свіжого молока, перемішати, просочити масою, що вийшла, марлю і накласти маску на обличчя.

Обліпиха

Дія: Живить, тонізує, сприяє звуженню пор

Як використовувати: Заздалегідь заморожені ягоди облити кип`ятком і розтерти, додати сметану в пропорції 1:1.

Персик

Дія: Розгладжує і пом`якшує

Як використовувати: Зняти шкірку, розтерти м`якоть і нанести на обличчя

Черешня

Дія: Звужує пори, тонізує, освіжає

Як використовувати

Розтерти м`якоть і додати оливкове масло (чайна ложка на жменю ягід)

Розтерти м`якоть і додати лимонний сік (ідеально для жирної, пористої шкіри)

Яблуко

Дія: Зволожує і тонізує.

Як використовувати

Зварити яблуко в молоці, запекти, потім (після того, як яблуко трохи охолоне!) нанести кашку, що вийшла, на обличчя.

Очищене яблуко розтерти і змішати з натертою на дрібній тертушці морквою в пропорції 1:1.

Декілька порад:

Для отримання помітного ефекту маски потрібно використовувати регулярно, але не частіше, ніж 4 рази на тиждень.

Зберігати готову суміш не рекомендується - краще зробити нову прямо перед використанням.

Маски наносять тільки на добре очищену і зволожену шкіру (ідеальний варіант - після ванни або сауни

Консистенцію маски можна легко змінити за рахунок додаткових інгредієнтів: щоб зробити суміш густішою, потрібно додати борошно або крохмаль, щоб зробити її рідшою - розбавити молоком.

Увага: перед нанесенням маски не забудьте перевірити її дію на невеликій ділянці шкіри - нанесіть невелику кількість суміші на зап`ястя і почекайте хвилин 20. Тільки в тому випадку, якщо ви не виявили ніяких помітних реакцій, маску можна використовувати.

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