Відкриття Олімпійських ігор у Пекіні дивилися майже 4 мільярди мешканців планети. Щодня мільйони людей, незалежно від раси, віку і статі, затамувавши подих, спостерігають за олімпійськими змаганнями і відчайдушно вболівають.

Вболівання за збірну країни, за своїх спортсменів – явище цілком природне. Адже це – прояв патріотизму. А з іншого боку, спортивні перемоги не лише підносять престиж країни, а й підвищують самооцінку її громадян. Проте часом вболівання перетворюється на щось справді хворобливе, спричиняє агресивну, асоціальну поведінку. Надмірне збудження шкодить і здоров’ю: може підвищитися тиск, статися серцевий напад, відомі навіть випадки смерті вболівальників просто на стадіоні.

Чому ж деякі люди, в особистому житті далекі від спорту, стають фанатичними вболівальниками? На думку психологів, для багатьох важливою є можливість долучитися до загалу, відчути спільність і згуртованість. Крім того, активне вболівання – гарний спосіб зняття психологічної напруженості. А для людей зі змагальним типом особистості, які самі спортом не займаються, це ще й спосіб задоволення свого прагнення боротьби в такій от заміщеній формі. Взагалі найзавзятішими вболівальниками стають ті, у кого в житті бракує яскравих подій, бурхливих емоцій, гострих відчуттів. Вони наче компенсують таким чином одноманітність і нудність свого життя.

Фізичною культурою і спортом займається лише 13% українців

На жаль, спортивний ентузіазм багатьох українців обмежується самим лише вболіванням біля телевізора з пивом. Так, за даними Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, фізичною культурою і спортом займається лише 13% українців. Навіть якщо ця офіційна цифра відповідає дійсності, все одно це мізерно мало, особливо у порівнянні з країнами Заходу, де спорту приділяє увагу чи не кожен другий.

Позитивний вплив спорту на фізичне здоров’я і довголіття загальновідомий. Менше говорять про його значення для здоров’я психічного. А от австралійські вчені нещодавно встановили, що люди, які приділяють час фізичній активності та спорту, менше схильні до депресій, на їхній настрій менше впливають неприємності на роботі чи вдома. Люди, які регулярно займаються спортом, стверджують, що, як би вони не були стомлені, роздратовані, напружені психологічно, які би проблеми не непокоїли їх, під час тренування все поступово відходить на другий план, настрій покращується, напруження спадає.

Тож Олімпійські ігри, окрім всього іншого, це ще й чудовий привід згадати про спорт у нашому повсякденному житті. Можливо, почати бігати, ходити в тренажерний зал, басейн чи, бодай, просто робити ранкову зарядку. Ну, а тоді вже, приділивши хоч трохи часу власній фізичній культурі, вболівайте собі на здоров’я.

radiosvoboda.org