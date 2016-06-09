Медцентр Нацгвардії отримав нове реабілітаційне обладнання

У Медичному центрі Національної гвардії України «Нові Санжари» на Полтавщині відбулася урочиста передача нового реабілітаційного обладнання представниками офісу Агенції НАТО з підтримки та постачання (NSPA).

Про це УНІАН повідомили у Відділі інформації та комунікації НГУ.

Передача обладнання відбулася за участі командувача Національної гвардії генерал-лейтенант Юрій Аллеров, керівника офісу зв'язку НАТО в Україні Александера Віннікова та керівник проектів Трастових фондів НАТО доктора Фредеріка Пежо.

Читайте такожРеабілітаційне лікування торік пройшли майже 2 тис. військовослужбовців«Сьогодні ми зібралися продемонструвати, що НАТО - це не лише військова організація, а організація і з гуманним обличчям. Ми допомагаємо закуповувати медичне обладнання для здійснення реабілітації військових. Я член НАТО протягом 16 років, сам маю досвід перебування у зоні військових дій і чудово розумію важливість допомоги військовим. Ми вже надали підтримку чималому списку Міноборони, тепер до цього долучаться і представники Нацгвардіі», - наголосив Пежо.

У свою чергу командувач Нацгвардії зазначив, що завдяки трастовому фонду НАТО, НГУ зараз має можливість надавати висококваліфіковану допомогу у реабілітації учасників АТО, використовуючи сучасне обладнання.

За його словами, сучасне устаткування дасть змогу ефективно проводити процедури з відновлення рухливості та функціональності суглобів після операцій та травм, лікувати цереброваскулярні, серцево-судинні, гастроентерологічні захворювання та захворювань опорно-рухового апарату.

«Ми розглядаємо також можливість лікування у цьому медичному центрі і представників інших силових структур», - підкреслив Аллеров.

«Це частина тої допомого, яку ми значно примножили з часу анексії Криму та початку агресії на сході України. НАТО підтримує Україну, і в подальшому ми плануємо значно наростити рівень підтримки. Вже через місяць ці пропозиції будуть розглянуті на найближчому саміті у Варшаві», – підкреслив керівник офісу зв'язку НАТО в Україні Вінніков.

Читайте такожШтаб Ахметова проводить реабілітацію поранених дітей Донбасу. Як подати заявку?Начальник медичного центру «Нові Санжари» НГУ, полковник медичної служби Олександр Блінов повідомив про те, що фахівці НАТО провели навчання для медпрацівників.

«Фахівці НАТО також провели навчання для наших медпрацівників, щоб ми могли використовувати його якісно та у повній мірі. На даний момент персонал санаторію вже проводить лікування та реабілітацію учасників АТО», - сказав він.

Загальна вартість обладнання, переданого центру, становить 65 тис. євро.