Мінсім’ї розпочало інформаційну кампанію на підтримку національного усиновлення

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсім’ї, перші 400 плакатів з дитячим закликом: "Шукаю маму і тата, а ще дідуся та бабусю" будуть розміщені на сіті-лайтах в різних містах України.

Мета акції – підтримати національне усиновлення, підвищити інформованість широких верств населення з питань влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання.

За даними прес-служби, на замовлення Мінсім’ї підготовлені три види плакатів відповідного змісту для розміщення на сіті-лайтах в усіх регіонах України з пропагандою ідеї національного усиновлення.

Між тим, підкреслили в міністерстві, за підсумками 7 місяців можна констатувати, що кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до сімейних форм виховання, зростає. У порівнянні показників національного усиновлення І півріччя 2007 (821) і 2008 (1010) років, на 20% зросло число дітей, усиновлених громадянами України. Причому вперше за останні роки українці почали всиновлювати не тільки немовлят, але й дітей, старших 6 років.

Загалом станом на 1 серпня цього року українцями усиновлено 1166 українських дітей. У першому півріччі батьків знайшли 1010 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Впродовж січня-червня 2008 року до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей влаштовано 852 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

***2008 рік оголошений в Україні Роком підтримки національного усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.