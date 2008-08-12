За оперативними даними, що надійшли до Українського Медичного Союзу (УМС), від стихійного лиха у західних регіонах постраждали 2 011 медичних працівників. УМС продовжує отримувати списки постраждалих.

За рішенням УМС, всі медичні працівники, які постраждалі від стихійного лиха, та їх сім’ї отримають пряму адресну допомогу у розмірі 1000 грн. УМС висловлює подяку начальникам обласних управлінь охорони здоров’я, головним лікарям районних лікарень, головам обкомів профспілки медичних працівників областей, які знаходяться в зоні стихійного лиха, за оперативно надані списки постраждалих медичних працівників.