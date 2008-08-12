В Україні на державному рівні не визнаються і не вирішуються існуючі проблеми трансплантології

Про це заявив вчора, виступаючи на черговому засіданні Ворошиловського районного суду Донецька у справі Михайла ЗІСА, звинуваченого в порушенні Закону України про трансплантацію, завідувач відділенням трансплантації Донецького Центру трансплантології нирок при Донецькому обласному клінічному територіальному медичному об`єднанні (ДОКТМО), доктор наук Вадим ЗАХАРОВ.

За його словами, «по відношенню до трансплантології наша держава впродовж всіх цих років демонструє повне небажання визнавати факт існуючої проблеми».

В. Захаров повідомив, що, наприклад, «в США проводять 16 тисяч трансплантацій на рік, а у нас йде рахунок на десятки, тому треба нашу соціально-економічну формацію підняти до можливості даного методу лікування».

Він відзначив, що «соціально-економічна формація, яка зараз існує в Україні, нагадує етап, який пройшли всі держави Європи, Америки більше 70-80 років тому». «Зараз те, що коїться у нас в цій галузі, можна назвати льодовиковим періодом, - пояснив В. ЗАХАРОВ, - Багато в чому це пов`язано з неправильним ухваленням тієї юридичної норми в 1999 році, яка була прийнята Парламентом України». На переконання трансплантолога, «тоді, всупереч думці експертів, народні депутати прийняли закон про трансплантологію, який могли собі дозволити такі країни, як наприклад, Америка і Німеччина, але для того, щоб його освоїтиля, треба мати достатні ресурси, моральні, матеріальні,». В. Захаров відзначив, що в українському суспільстві «існує неправильне розуміння» трансплантології і «це велика проблема, яка стоїть перед медичною наукою».

Він підкреслив, що сьогодні в Україні немає необхідної юридичної бази для розвитку трансплантології.