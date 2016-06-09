Луганщині передрікають демографічну катастрофу

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз зробив на прес-конференції заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

«Якщо ми не надамо якогось меседжу… що ми прагнемо зробити все можливе, аби ці люди (внутрішні переселенці - УНІАН) мали можливість найближчим часом повернутися до своїх осель, то, на жаль, після звільнення території або деокупації, Україна може зіткнутися з демографічною катастрофою певного регіону, і це дуже небезпечно», - сказав він.

Тука повідомив, що вперше зіштовхнувся з такою проблемою, беручи участь в нараді з представниками Світового банку.

«Саме фахівці зі Світового банку надали об’єктивну інформацію щодо світового досвіду, яка свідчить про те, що серед вимушених внутрішніх переселенців, які не мають змоги повернутися на місця постійного проживання впродовж 5 років, практично понад 80% взагалі вже не повертаються», - сказав Тука.

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«Перебуваючи на Луганщині, я зрозумів, що велика частка людей, які покинули окуповану територію, - це не тільки люди похилого віку, які потребують пенсійного забезпечення або якогось соціального захисту, це велика кількість підприємців, інтелігенції. Не є секретом, що в сучасному суспільстві саме інтелігенція є тою силою, яка розвиває суспільство. Таким чином ми маємо дуже прикру ситуацію на Луганщині… Переважна більшість людей, які мають розвивати громади, зокрема, територіальні, зараз залишили територію окупованої Луганської області», - додав Тука.