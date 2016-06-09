340 постраждалих у зоні АТО пройдуть реабілітацію за сприяння агентства НАТО

340 військових і цивільних, постраждалих від російської агресії в зоні АТО, пройдуть реабілітацію за сприяння Агентства НАТО з підтримки та постачання.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр молоді та спорту Ігор Жданов.

"Щиро вдячний Агенції НАТО з підтримки та постачання за гуманітарну місію в Україні і фінансову допомогу, спрямовану на спортивну реабілітацію постраждалих воїнів АТО... За ініціативи Мінмолодьспорту десятки тяжкопоранених воїнів АТО вже раніше пройшли реабілітацію засобами фізичної культури і спорту на паралімпійській базі. У наступні 18 місяців за підтримки агентства НАТО ще 340 військових і цивільних осіб, постраждалих від російської агресії в зоні АТО, пройдуть через 17 таборів з активної реабілітації", - повідомив він.

За словами Жданова, вони отримають, зокрема, дуже важливу психологічну реабілітацію.

Читайте такожМедцентр Нацгвардії отримав нове реабілітаційне обладнання"Фахівці з реабілітації, які залучаються до проведення заходів за участю воїнів АТО, пройшли спеціальну підготовку з психологічної підтримки військовослужбовців на досвіді Франції. Ці тренінги також допомагало організувати агентство НАТО. Дуже важливо, що під час реабілітації воїни АТО бачать приклад українських паралімпійців, які не здалися, подолали за допомогою спорту багато труднощів, інтегрувалися в суспільство, стали успішними і відомими людьми, які перемагають в ім'я України. А також ведуть активний спосіб життя, заводять сім'ї і народжують дітей", - підкреслив міністр.