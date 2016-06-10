На лікуванні за кордоном перебувають 17 українських військових
11:34, 10 червня 2016Країна
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На лікуванні за кордоном перебувають 17 поранених в зоні АТО військовослужбовців Збройних сил України.
На лікуванні та контролі у закладах охорони здоров’я оборонного відомства перебувають 88 військовослужбовців ЗСУ, поранених в ході АТО. / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.
За його словами, на лікуванні та контролі у закладах охорони здоров’я оборонного відомства перебувають 88 військовослужбовців ЗСУ, поранених в ході АТО.
Також 17 військовослужбовців перебувають на лікуванні за кордоном, зокрема п’ятеро – в Естонії, четверо – у Німеччині, по двоє – у США, Литві та Латвії та по одному – у Польщі та Ізраїлі.
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Водночас 37 учасників АТО проходять реабілітацію у санаторно-курортних закладах.
Всього з початку року реабілітаційне лікування пройшли 304 бійця.
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