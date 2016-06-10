Українські телепрограми, які травмують дитячу психіку

«Національна рада на засіданні 9 червня призначила ще одну позапланову перевірку телерадіокомпанії «Міжнародний медіа центр - СТБ» через скарги громадянина і зафіксовані моніторингом ознаки порушень Закону України «Про телебачення і радіомовлення», - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, йдеться про телепрограми «Битва екстрасенсів», «Слідство ведуть екстрасенси», «Кохана, ми вбиваємо дітей» і «Я соромлюся свого тіла». За даними моніторингу цих передач, проведеного у період з 16 по 22 травня, регулятор прийняв рішення перевірити, чи дотримується телеканал «СТБ» норм, пов'язаних із забезпеченням прав дітей у медіа. Крім того, 24 травня 2016 року до Нацради надійшло звернення телеглядача зі скаргою на те, що 21-22 травня в ефірі цього мовника в доступний для перегляду дітьми час транслювався анонс передачі «Детектор брехні», який за своїм змістом може негативно впливати на дитячу психіку.

3 грудня 2015 року Нацрада вже призначала позапланову перевірку «СТБ» за результатами численних звернень громадян і зобов'язала телеканал привести свою діяльність у відповідність до законів «Про телебачення і радіомовлення» та «Про захист суспільної моралі».

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Як повідомляв УНІАН, 5 лютого 2015 року Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України, яким встановлюються загальні критерії для визначення аудіовізуальної продукції, яка шкодить національній безпеці України, забороняється публічне використання такої продукції і визначаються санкції до суб'єктів господарювання, які ігноруватимуть таку заборону.

Нацрада з телерадіомовлення є конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами.