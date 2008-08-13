Банани - порятунок для гіпертоніків

Як понизити ризик захворювання? У цьому немає нічого складного. Всього лише два банани в день.

У одному банані міститься 400 міліграм калію – життєво необхідного мінералу, який може допомогти в битві з гіпертензією.

Виявляється, всього два банани в день можуть істотно понизити високий кров`яний тиск. І це не короткочасна міра. Вживання бананів як повсякденна дієта може скоротити ризик смерті від інсультів до 40 відсотків.

Протягом трьох тижнів 65-річний американець Патнем їв два банани щодня. Його кров`яний тиск знизився з 150/100 до 130/85.

«Дійсно, правильний вибір раціону може допомогти контролювати кров`яний тиск, вважає дієтолог Глорія Брін. – Щоб досягти цього, бажано включити в своє меню продукти з низьким змістом насичених жирів, холестерину і загального жиру. І обов`язково, фрукти та овочі. Ознака такої дієти - збільшення споживання продуктів, багатих поживними речовинами, які сприяють зниженню кров`яного тиску. До цих речовин відносяться такі мінерали, як калій, кальцій і магній, а також фолієва кислота і вітамін D».

Щоб зупинити гіпертензію, необхідно вживати в їжу м`ясо птиці, рибу і злакові. Зокрема, риб`ячий жир, що містить жирну кислоту омега-3 , наприклад, лосося, форелі, оселедця може понизити ризик смерті від ішемічної хвороби. Одночасно скоротивши прийом у їжу червоного м`яса, солодощів, цукру, зокрема цукровмісних напоїв, що так типово для американського способу харчування. Крім того, за рекомендаціями Національного інституту охорони здоров`я і Національного інституту серця, легенів, що входить в його структуру, варто обмежити споживання солі до 1500-2300 міліграмів на добу. В порівнянні із звичайною добовою нормою більшості американців (3300-4200 міліграм) це небагато.

«Окрім бананів, відмінними джерелами калію, - говорить д-р Аліса MакКі, лікар лікарні з Джексона, - їжте насіння соняшнику, лосось і як не дивно, шоколад».

Після появи бананів в своєму раціоні, Патнем із здивуванням виявив ще один ефект. Він втратив 5 кг ваги за чотири тижні! «Ці фрукти поживні і калорійні, і тому не відчуваєш себе голодним. Всього завдяки двом бананам можна не так зловживати їжею». До речі, вважає Глорія Брін, зниження ваги також допомагає контролю над гіпертензією.

Рік потому Норберт Патнем довів свій «банановий ритуал» до одного плоду в день. Але він як і вважає рахує «райський фрукт», як називають банан індуси, надзвичайно корисним. «Калій, що міститься в бананах, може допомогти людям, що мають підвищений кров`яний тиск», - стверджує Патнем. І посміхається. – «Є тільки один побічний ефект: ви можете втратити вагу».

Виявляється, дієта може бути і смачною, і приємною!

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