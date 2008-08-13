Прокуратура вимагає утилізувати всю неякісну продукцію у Києві

Прокуратурою міста Києва внесено подання Головному державному санітарному лікарю міста Києва та Головному управлінню ветеринарної медицини міста Києва з вимогою вжити всіх передбачених законом заходів щодо дотримання процедури утилізації неякісної та небезпечної продукції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури столиці, було проведено перевірку щодо додержання законодавства під час вилучення з обігу, переробки, утилізації, знищення або подальшого використання неякісної та небезпечної продукції. За даними районних санітарно-епідемічних установ, у 2007 році було знято з реалізації 43 тонни небезпечної продукції, а у першому півріччі 2008 році – 24 тонни.

У ході перевірки встановлено, що головні державні санітарні лікарі районів і ветеринарні інспектори Києва обмежуються лише виявленням небезпечної продукції, а контроль за подальшою її долею не здійснюють. Зокрема, вони не приймають рішення стосовно способу переробки, утилізації чи знищення продукція. Як наслідок, уся відповідальність покладається на власника, а це не виключає можливості потрапляння вилученої продукції знову в реалізацію. Знищення неякісної та небезпечної продукції власники здійснюють без нагляду відповідного інспектора, а в більшості випадків – без оформлення акта знищення.

Також виявлено випадки направлення неякісної та небезпечної продукції на корм тваринам або на переробку, утилізацію, знищення до підприємств, виробництво яких не пройшло атестацію на виконання таких робіт. Так, впродовж 2007-2008 років 24% знятої з реалізації продукції тваринного походження було передано на утилізацію підприємствам з неатестованим виробництвом.