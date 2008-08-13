Обережно гриби!

Україна відноситься до країн, в якій вживання дикорослих грибів є традиційним. Але ця традиція таїть в собі небезпеку отруєння.

Найбільш часті отруєння виникають внаслідок споживання блідої поганки, хоча реєструються випадки, пов`язані з вживанням таких видів, як рядовка тигрова, шампіньйон жовтошкірий, строчки, гриб- парасолька цегляна-сіро-червона, опеньок несправжній і т.п.

Для того, щоб уникнути отруєння дикорослими грибами!!!

1. Надійний спосіб уникнути отруєння грибами - відмовитися від споживання дикорослих грибів, як від продукту взагалі, а споживати штучно вирощені шампіньйони, гливи, купуючи їх в магазинах.

2. Якщо Ви не відмовилися від цього продукту, то безпечніше купувати гриби на стаціонарних ринках, де вони проходять відповідний контроль.

3. Якщо Ви все ж таки відправилися в ліс, то обов`язково врахуйте наступне:

ніколи не збирайте гриби, які не знаєте;

якщо гриб викликає щонайменший сумнів, краще не кладіть його до кошика;

прагніть шукати і збирати губчасті гриби - „білі", „бабки", „моховики" і т.п. У наших широтах серед них найменша кількість отруйних;

якщо Ви зібрали гриби і принесли їх додому, ретельно перевірте кожен гриб, перш ніж починати готувати страву або робити заготовки;

перед приготуванням страв з грибів, їх необхідно ретельно промити, а перед сушінням обтерти вологою тканиною;

не вживайте сирі грибів;

перед приготуванням будь-якої страви, гриби відваріть кілька разів у підсоленій воді (бажано не менше трьох) впродовж 10-15 хвилин;

готові страви з грибів необхідно зберігати на холоді, не більше 24 годин, в емальованому посуді;

не давайте гриби маленьки дітям;

ніколи не застосовуйте „домашні" методи визначення отруйності грибів з використанням цибулини або срібних ложок, вони, окрім помилок, нічого не дають.

Якщо вже трапилася біда і ви відчуваєте себе погано або відмітили підозрілі ознаки у своїх близьких:

перш за все промийте шлунок водою з марганцем і відразу ж викликайте "швидку допомогу"

навіть не дивлячись на можливе тимчасове полегшення Вашого стану негайно звернетеся до найближчої лікувальної установи.

Ніякого самолікування! Тому що, чим більше токсинів потрапить у кров, тим важчим буде перебіг отруєння.

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