Обережно гриби!
Ви зможете уникнути отруєння
Україна відноситься до країн, в якій вживання дикорослих грибів є традиційним. Але ця традиція таїть в собі небезпеку отруєння.
Найбільш часті отруєння виникають внаслідок споживання блідої поганки, хоча реєструються випадки, пов`язані з вживанням таких видів, як рядовка тигрова, шампіньйон жовтошкірий, строчки, гриб- парасолька цегляна-сіро-червона, опеньок несправжній і т.п.
Для того, щоб уникнути отруєння дикорослими грибами!!!
1. Надійний спосіб уникнути отруєння грибами - відмовитися від споживання дикорослих грибів, як від продукту взагалі, а споживати штучно вирощені шампіньйони, гливи, купуючи їх в магазинах.
2. Якщо Ви не відмовилися від цього продукту, то безпечніше купувати гриби на стаціонарних ринках, де вони проходять відповідний контроль.
3. Якщо Ви все ж таки відправилися в ліс, то обов`язково врахуйте наступне:
ніколи не збирайте гриби, які не знаєте;
якщо гриб викликає щонайменший сумнів, краще не кладіть його до кошика;
прагніть шукати і збирати губчасті гриби - „білі", „бабки", „моховики" і т.п. У наших широтах серед них найменша кількість отруйних;
якщо Ви зібрали гриби і принесли їх додому, ретельно перевірте кожен гриб, перш ніж починати готувати страву або робити заготовки;
перед приготуванням страв з грибів, їх необхідно ретельно промити, а перед сушінням обтерти вологою тканиною;
не вживайте сирі грибів;
перед приготуванням будь-якої страви, гриби відваріть кілька разів у підсоленій воді (бажано не менше трьох) впродовж 10-15 хвилин;
готові страви з грибів необхідно зберігати на холоді, не більше 24 годин, в емальованому посуді;
не давайте гриби маленьки дітям;
ніколи не застосовуйте „домашні" методи визначення отруйності грибів з використанням цибулини або срібних ложок, вони, окрім помилок, нічого не дають.
Якщо вже трапилася біда і ви відчуваєте себе погано або відмітили підозрілі ознаки у своїх близьких:
перш за все промийте шлунок водою з марганцем і відразу ж викликайте "швидку допомогу"
навіть не дивлячись на можливе тимчасове полегшення Вашого стану негайно звернетеся до найближчої лікувальної установи.
Ніякого самолікування! Тому що, чим більше токсинів потрапить у кров, тим важчим буде перебіг отруєння.