Що раніше діти починають випивати, то швидше стають алкозалежними

В Україні необхідно запобігати виникненню проблеми алкоголізму, застосовуючи обмежувальні заходи, що стосуються, передусім, доступності продажу та реклами алкоголю.

Про це заявив під час прес-конференція з нагоди 81-ї річниці започаткування руху «Анонімних алкоголіків» у світі головний лікар Київського міського центру здоров’я Отто Стойко.

«Як показує практика, чим раніше діти починають вживати алкоголь, тим швидше вони стають залежними від нього. Пиво – це перший алкогольний напій, з яким знайомляться діти, найбільш поширений для вживання серед дітей…У нас псевдокультура створена, я би так сказав, у нас створений алкогольний культ», - сказав він.

Читайте такожРевнощі підвищують ризик щодо алкоголізму - вченіЗа його словами, у тому числі і завдяки рекламі, створюється така атмосфера, нібито алкоголь – це невід’ємний атрибут життя.

«Якщо ви подивитесь рекламу певних брендів, то рекламуються чиста вода, гарне відбірне зерно… не рекламується, що це алкоголь, що він руйнує сім’ї, що він руйнує печінку, що він руйнує серце, що в нас 40 тис. смертей в Україні, пов’язаних зі зловживанням алкоголю, і що близько 1 млн людей мають проблеми - фізичні та психічні розлади», - додав лікар.

Він наголосив, що ця тема дуже вразлива і має бути попереджена.

«Наскільки важливо, щоби ця тема була попереджена, щоб не розвивали ми реабілітаційні послуги і лікувальні, а щоб ми розвивали з вами профілактику, здоровий спосіб життя, щоб дійсно пили чисту воду і їли здорові продукти… треба обмежувати і робити всі заходи, в першу чергу громадського здоров’я, для того, щоб зробити менш доступним алкоголь, передусім для дітей», - підкреслив Стойко.

Читайте такожПрепарат проти гіпертонії лікує алкоголізм Він наголошує, що обмеження повинні стосуватися як доступності продажу алкоголю, так і реклами.

Довідка УНІАН. «Анонімні алкоголіки» (АА) – це добровільне всесвітнє співтовариство чоловіків і жінок з усіх верств суспільства, які зустрічаються разом, щоб досягти та підтримувати тверезість. Єдиною вимогою для членства є бажання кинути пити. Немає жодних вступних або обов'язкових внесків за членство в АА. Зараз групи АА успішно працюють більш як у 180 країнах світу.