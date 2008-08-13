Стан пляжів України

Як повідомили в прес-службі МОЗ України, всього в поточному оздоровчому сезоні має діяти 1007 пляжів і рекреаційних зон у Автономній Республіці Крим, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, м. Севастополі, які мають вихід на морське узбережжя, з них 881 морський (87,5 %) і 126 річкових, у тому числі і в м. Києві на р. Дніпро.

Насьогодні. працює 713 (70,7 %) пляжів - 671 на морському та 42 на річковому узбережжі. На цей період закрито спеціалістами держсанепідслужби 20 пляжів (2,0 %) у АР Крим, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, м. Севастополі. Решта пляжів на сьогоднішній день залишаються закритими через непідготовленість до сезону із-за різних причин - у АР Крим, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях - 276 пляжів (27,4 %), з них 203 морських (73,6 %). Невідкриття пляжів у цьому оздоровчому сезоні пов`язане, як із невідповідністю санітарно-гігієнічним вимогам, так і санітарно-технічним станом самих об`єктів, мікробним забрудненням морської і річкової води.

Проводиться постійний лабораторний контроль за якістю морської і річкової води. За звітний період досліджено 488 проб води, з них 307 (62,9 %) проба морської і 181 - річкової. При цьому 5,1 % (25) проб води, що були досліджені, не відповідають вимогам стандарту на мікробне забруднення по індексу ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички) тощо. Найбільша кількість невідповідних проб на цьому тижні приходиться на морську воду - 5,9 % із 307 досліджених проб (річкова вода - 3,9 % із 181).

У регіонах ситуація на пляжах складається таким чином.

В Автономній Республіці Крим всього нараховується 379 пляжів. Працював 351 пляж (92,6 %), залишаються закритими 3 пляжі у м. Ялті (міські "Солнечный", "Ливадия", санаторію "Золотой пляж") через невідповідність санітарно-технічному стану. Решта - не відкриті і не мають дозвільних документів. На цей період досліджено 134 проби морської води. Відхилення від стандарту на цьому тижні виявлено у 4 пробах морської води індекс ЛКП у м. Євпаторії (до 4 тис.). Заборонено купання, знаходяться під наглядом санепідслужби.

Стосовно пляжів і рекреаційних зон, на які вплинуло стихійне лихо, яке сталося 11 листопада 2007 року в акваторії Чорного та Азовського морів на Керченському узбережжі - на даний момент пляжі у м. Керчі та Ленінському районі працюють. Санепідслужбою здійснюється моніторинг за наявністю у морській воді нафтопродуктів, відбір проб води проводиться щотижнево у рекреаційних зонах - на пляжах, місцях купання, міській набережній. У всіх досліджених 11 пробах із 10-х контрольних точок концентрації нафтопродуктів не перевищують нормативні показники:

У Донецькій області на цей період працює 17 пляжів, з них 14 морських та 3 річкових пляжів. Закрито 1 морський пляж у м. Маріуполі в районі судноремонтного заводу через невідповідність води стандартам. Решта - 71 пляж залишається не відкритим. Проведено дослідження 42 проби води (18 - морської та 24 - річкової). Відхилення від стандарту за звітний період виявлено у 8 пробах морської води (сальмонела, Enterococci). Заборонено купання, знаходяться під наглядом санепідслужби.

У Запорізькій області з 329 пляжів (312 морських і 17 річкових) за звітний період працювало 177 (53,8 %) пляжів, з них 164 морських. Закрито 3 річкових пляжі у м. Запоріжжя на р. Дніпро ("Гребний канал", санаторію "Волна", санаторію-профілакторію "Джаз") через невідповідність води стандартам. Решта пляжів не відкривалася через непідготовленість до оздоровчого сезону, тобто 149 (45,3 %). Досліджено 54 проби води (29 морської і 25 річкової). Відхилення від стандарту за звітний період виявлено у 4 пробах річкової води у м. Запоріжжя з пляжів і рекреаційних зон на р. Дніпро по індексу ЛКП (на території району "Домаха": "Гребний канал" - 46 тис., санаторію "Волна" - 46 тис., санаторію-профілакторію "Джаз" - 46 тис.). Заборонено купання, знаходяться під наглядом санепідслужби.

У Миколаївській області усього під наглядом держсанепідслужби знаходиться 10 пляжів (6 морських і 4 річкових). За звітний період працювало 7 пляжів, з них 6 морських - Коблево-Рибаківська зона (Коблево-лиман, Коблево-море, Рибаківка, Лугове), м. Очаков на Дніпро-Бугському лимані. Закрито 3 пляжі річкових - пляжі "Стрілка" і "Прибой" у м. Миколаєві, міський пляж у м. Первомайську (через невідповідність води стандартам). Досліджено 13 проб води (8 морської і 5 річкової). Відхилення від стандарту виявлено у 3 пробах річкової води з індексом ЛКП (міський пляж м. Первомайська - 240 тис., пляж "Стрілка" у м. Миколаєві - 24 тис., пляж "Прибой" у м. Миколаєві - 70 тис.). Заборонено купання, знаходяться під наглядом санепідслужби.

В Одеській області з 21 діючих пляжів за звітний період працюють 19 морських пляжів м. Одеси та приморських районів. Закрито 1 морський пляж - у с. Приморське Килійського району і 1 лиманний пляж у м. Кілії (через непідготовленість та невідповідність санітарно-технічному стану). Досліджено 81 пробу морської води. Відхилень від стандарту не виявлено.

У Херсонській області всього у цьому сезоні під наглядом держсанепідслужби знаходиться 163 пляжі (145 морських і 18 річкових). На цей час працює 127 пляжів, тобто 77,9 %, з них 114 морських в Скадовському та Генічеському районах. Закрито 1 морський пляж у с. Хорли Каланчацького району та 4 річкових пляжі у смт. Бериславі, Горностаївці, Цюрупинську через невідповідність санітарно-технічному стану. Досліджено 54 проби води (морської - 23, річкової - 31). Відхилень від стандарту за звітний період не виявлено. Закриті пляжі знаходяться під наглядом санепідслужби.

У м. Севастополі станом на 11.08.2008 р. працювало 3 пляжі. Закрито 3 пляжі - "Песочный", "Парк Победы", "Солнечный" через антисанітарний стан території. Досліджено 14 проб морської води, відхилення від стандарту виявлено у 13 пробах морської води по колі-фагам (300) на закритих пляжах і на пляжі "Хрустальный", де заборонено купання. Всі пляжі знаходяться під наглядом санепідслужби.

У м. Києві на цей період працювали всі 12 пляжів, що розташовані на р. Дніпро, із 12 зареєстрованих. Проте досі не мають паспортів 9 пляжів. Було досліджено 96 проб річкової води. Відхилень від стандарту за звітний період не виявлено.