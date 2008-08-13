Прийшовши додому, помийте руки і крани

На шкірі рук ми можемо принести в будинок будь-яку інфекцію, яка відразу ж норовить окуповувати всю квартиру.

— Причому забруднити нею буквально все, що знаходиться навколо: меблі, холодильник, столовий посуд, крани, вимикачі, — попереджає епідеміолог Людмила Комарова. — В основному це група гострих кишкових інфекцій, які можуть через забруднені предмети або продукти потрапити від однієї людини до іншої, — вірусний гепатит А, дизентерія, сальмонельоз, гастроентероколіти.

Ванна — одна з «найгарячіших» інфекційних точок у квартирі: не саме приміщення, а крани і ручки, за які беруться руками і після вулиці, і після користування туалетом. Тому після того, як ми помили руки, потрібно обов`язково обробити й ту частину крана, до якої торкалися. Останнім часом з`явилися крани-важелі, які можна відкривати ледве торкаючись до них, — лише рухом руки вправо-вліво. Вони менше забруднюються, а, крім того, їх легше мити, говорить Людмила Комарова.

Від збудників інфекцій позбавитися нескладно: потрібно озброїтися мачалкою і гарненько промити з миючим засобом поверхні, які можуть бути забруднені.

І ще. Зайшовши в квартиру, потрібно насамперед помити руки, а вже потім хапатися за вимикачі, кухонне начиння. Все починається з дотримання елементарних правил особистої гігієни і культури людини, говорить Людмила Комарова. Інфекції діють за принципом «передай іншому».

Тому якщо ви не нехтували гігієнічними правилами і гарненько помили руки — можете пишатися собою: ура, з хворобою ви справилися. Причому в глобальному сенсі: епідеміологічний ланцюжок урветься саме на вас.

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