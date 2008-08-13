Людям загрожує пандемія «пташиного грипу»?

Група американських вчених з Інституту досліджень дитячих хвороб Св.Юдифи університету штату Меріленд прийшла до висновку, що людству загрожує пандемія пташиного грипу – нового вірусу штаму під номером H9N2.

«Результати наших досліджень показали, що розвиток і здатність розповсюджуватися вірусу штаму H9N2 у свійської птиці може представляти серйозну загрозу для здоров`я людини», - говориться в статті, опублікованій в американських наукових ЗМІ.

При цьому більшість фахівців з вірусних захворювань погоджуються, що пандемія (глобальна смертельна епідемія) такого роду вірусів рано чи пізно неминуча.

Поки ж медики сперечаються, який саме з штамів «пташиного вірусу» виявиться причиною «нової морової виразки». Безумовним лідером до цього дня залишається вірус штаму H5N1, з 2003 року що поніс, за даними Всесвітньої організації охорони (ВООЗ) здоров`я, життя 243 людей.

Вірус штаму H9N2 зустрічається в основному у птахів, проте зафіксовані випадки захворювання у свиней і інших тварин в Європі і Азії. Крім того, від свійської птиці в Гонконгу цим вірусом заразилася 4 дівчинки, проте вони легко перенесли захворювання, що протікало з симптомами звичайного грипу.

Відомо, що лише невелика мутація вірусу здатна привести до того, що він одержить здатність передаватися від людини до людини.

Вчені Мерілендського університету вирішили з`ясувати, наскільки H9N2 здібний до подібної мутації. Як досвідчений матеріал вони використовували тхорів, оскільки тварини мають біологічну структуру, більш схожу з людиною, ніж птахи.

В результаті експерименту з`ясувалося, що лише невелика мутація робить H9N2 патогенним і збільшує вірогідність летального результату. Крім того, в результаті даної мутації вірус простіше передається від одного тхора до іншого.

Вчені схрестили вірус штаму H9N2 з вірусом H3N2 - звичайним грипом, яким люди страждають в міжсезонні за несприятливих погодних умов. Медики вважають, що якщо схрещування можливе в лабораторних умовах, то і в природі така мутація не виключена. Це означає, що смертельно небезпечний вірус теоретично може передаватися від людини до людини повітряно-краплинним шляхом або по повітрю.

По даним ВООЗ, існує декілька сотень різновидів пташиного грипу, але лише чотири штами: H5N1, H7N3, H7N7, і H9N2 – здатні передаватися людині.

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