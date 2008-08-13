Щоб дитина не боялася лікарів

Мабуть, кожна доросла людина хоч раз в житті водила до лікаря дитину і, чекаючи своєї черги на процедуру, багато батьків ставали свідками дитячої істерики: якийсь хлопчик плаче і кричить біля кабінету забору крові, якась дівчинка не припиняючи пхикає і тягне маму геть від кабінету дільничного терапевта, решта дітей боязливо тиснеться до батьківських колін і кидає боязкі погляди по сторонах.

Малюка оглядають чужі люди: роздягають, торкаються незрозумілими інструментами, заглядають в рот, боляче притискуючи язык — є від чого злякатися! Якщо ж дитина хвора, кількість процедур в багато разів зростає: заборони, гіркі ліки, нескінченні полоскання горла, уколи, прогрівання, масажі. Від перенесених стресів неприязнь і страх до людей в білих халатах можуть закріпитися у дітей на все життя.

Як же допомогти дитині подолати страхи і зробити так, щоб після виходу з медкабінету у неї на обличчі була усмішка?

Граємося в лікарню. У грі найлегше дати правильний алгоритм поведінки, наперед підготувати приємну зустріч дитинки з медициною. Купіть іграшковий набір лікаря і «запросіть на прийом» ляльок і ведмедиків. Проводьте «прийом» за всіма правилами: привітайтеся, познайомтеся. Потім починайте вислуховувати, оглядати, міряти температуру і виписувати рецепти. Міняйтеся ролями з дитиною: зараз ви пацієнт, а вона лікар, потім ви лікар, а дочка — мама ляльки, якій потрібно зробити укол, і т.д. Грайте чесно, входьте в роль, інакше дитина відчує фальш і гра не принесе користі.

Беремо з собою іграшки. Приблизно з двох років діти вже здатні розповісти про свої переживання, і батькам треба навчитися уважно їх слухати. Потрапляючи в світлий кабінет, дивлячись на білий халат лікаря, діти стають позбавленими емоцій: білий колір за гамою — холодний і нейтральний, і вже це турбує дитину. Тому кабінет терапевта повинен бути наповнений яскравими теплими фарбами.

Візьміть з собою декілька іграшок, посадіть їх на кушетку поряд з малюком і йому стане набагато комфортніше. Улюблена іграшка виконає функції ідеального друга і допоможе розвіяти всі страхи.

Не втрачаємо контакт. Прагніть не залишати дитини в кабінеті наодинці із сторонніми людьми навіть на декілька хвилин: якщо треба відлучитися в реєстратуру або сусідній кабінет, йдіть туди разом. Під час прийому тримайте діток за руку або плече, посміхайтеся. Малюк повинен щомиті відчувати вашу підтримку, чути ласкавий батьківський голос і спокійні доброзичливі інтонації.

Більше подарунків. Залишивши малюка на хвилину перед кабінетом, попросіть лікаря вкінці огляду вручити пацієнтові подарунок. Звичайно, ви знаєте, що порадує вашого сина або дочку, і саме це і залишите лікареві, який пізніше дістане несподіваний сюрприз з ящика столу. Невелика іграшка, смачна цукерка, загадкова шкатулочка, кольорову кульку закріплять в свідомості дитини, що лікар добрий і боятися його не треба. Наступного разу нагадаєте, що лікар дає подарунки, і візит в поліклініку стане бажанішим. Можна разом з малям підготувати невеликий подарунок і для лікаря: намалювати малюнок або зробити аплікацію. Ваш подарунок вручайте напочатку огляду, тоді позитивні емоції забезпечені всім.

Нічого, окрім правди. Якщо ви знаєте, що процедура буде хворобливою і неприємною, скажіть про це. Не запевняйте, що боляче і страшно не буде. Інакше після пережитого відчуття дискомфорту дитина звинуватить у всьому лікаря. Адже в дитячому розумінні батьки не можуть бути поганими і, ймовірно, вони самі не знали, на що прирікали улюблене дитя, відправляючи на укол. Якщо ж обман повторюватиметься, страхи закріпляться. Ще гірше, якщо малюк вирішить, що одурювати можна і це норма у відносинах між людьми, тоді пізніше і він почне одурювати вас, і торкатися це буде вже не тільки медицини.

Хвалимо у присутності інших. Син навіть не пискнув, коли здавав кров? Дочка мужньо витерпіла укол? Не забудьте кілька разів похвалити діток. Повторіть похвалу увечері у присутності бабусі і дідуся, розкажіть про це в дитячому саду. Краще зробити це як би випадково, але щоб дитина неодмінно чула, як ви нею пишаєтеся. Така похвала приведе до бажання наступного разу поводитися ще краще.

Правильно мотивуємо. Пояснюйте ціль вашого походу до лікаря і лікування в цілому. Ми робимо це, щоб не було боляче, щоб бути здоровим. Ми повинні пити ліки (лягти в лікарню, полоскати горло.), щоб потім не робити уколи. Якщо пояснити дитині необхідність лікування, а не залишати її в невідомості, психологічна травма від хвороби буде набагато менша.

Що якщо...

...перед кабінетом дитина впадає в ступор

Іноді, не дивлячись на всі приготування, перед самими дверима лікаря дитина навідріз відмовляється заходити на прийом, дорослому варто помінятися з нею ролями. Сказати: «Тоді йду я!» І пройти чесно весь огляд, на очах заляканого маляти, зберігаючи гарний настрій. В кінці імпровізованого спектаклю весело запропонувати: «Тепер давай ти!» Зазвичай спрацьовує.

...сформований негатив

Якщо у дитини шкільного віку сформувалося стійке неприйняття якого-небудь лікаря або медицини в цілому, необхідно розібратися в причинах явища. Щоб конкретизувати страхи, варто сходити на консультацію до дитячого психолога. Фахівець протестує дитину і дасть конкретні поради з виправлення ситуації.

...дитину необхідно покласти в лікарню

Треба спокійно повідомити їй про це, приховуючи власні відчуття, пояснити необхідність і важливість події. Спробувати знайти в перебуванні в лікарні позитивні сторони. Якщо дитина товариська, скажіть, що там вона неодмінно знайде нових друзів. Якщо ні — постарайтеся забезпечити її тим, що вона любить. Музика, книги, малювання можуть скрасити період лікування. Відвідуючи дитину, пам`ятаєте, що візит повинен тривати годину-півтора (саме стільки часу потрібно для адаптації) і зустріч принесе користь, а короткі візити тільки потурбують.

Розмовляючи з малюком по мобільному телефону, не питайте: «Як справи?», а ставте питання, що допомагають знайти позитивні емоції: «Як ти влаштувався? З ким познайомився? Що видно з вікна палати?» В процесі спілкування дитина заспокоїться і зрозуміє, що все не так вже й погано.

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