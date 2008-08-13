Відбудеться прес-конференція Василя Князевича

Щодо нормалізації епідеміологічної ситуації в зоні стихійного лиха

Як повідомили УНІАН в прес-службі МОЗ України, 14 серпня відбудеться прес-конференція Міністра охорони здоров`я України Василя Князевича 14 серпня о 12.00, в приміщенні Прес-центру КМУ відбудеться прес-конференція Міністра охорони здоров`я України Василя Князевича. Тема прес-конференції: "Заходи МОЗ по запобіганню поширення інфекційних захворювань та нормалізації епідеміологічної ситуації в зоні стихійного лиха: стан, перспективи, збитки". Вхід до будинку Уряду - з вулиці Грушевського, 12/2, І під`їзд, 7 поверх. Акредитація за телефоном (044) 253 02 25, 253 69 75 (до 10:30, 14 серпня).

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