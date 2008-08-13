50 дітей з Рівненщини відпочинуть на Азовському побережжі
15:28, 13 серпня 2008Країна
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Їх прийме Маріуполь
Упродовж серпня 50 дітей із постраждалої від паводку Рівненської області відпочинуть у таборах на Азовському побережжі.
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС в Донецькій області, в даний час 30 дітей віком від 8 до 14 років відпочивають в оздоровчих таборах «Дружба» і «Астра» Першотравневого і Новоазовського районів, а також у санаторіях Маріуполя.
В облуправлінні МНС повідомили, що діти забезпечені всім необхідним
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