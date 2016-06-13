МОЗ розробляє єдину методику розрахунку вартості медичних послуг

Відповідний наказ №538 від 08.06.2016 оприлюднений на офіційному сайті МОЗ України.

До її складу увійшли представники МОЗ, фахівці структурних підрозділів з питань охорони здоров’я деяких обласних, Київської міської державної адміністрації, низки державних підприємств, установ та закладів, експерти. Очолює групу заступник Міністра – керівник апарату – Роман Василишин.

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Результатом діяльності групи стане опрацьована та затверджена наказом МОЗ України єдина методика розрахунку вартості медичних послуг, що дозволить закладам охорони здоров'я встановлювати економічно обґрунтовані тарифи, дотримуватися державної дисципліни цін та дасть можливість місцевим органам виконавчої влади проводити розрахунок вартості платних медичних послуг в єдиному порядку.