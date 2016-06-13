Оголошено відкритий конкурс на посаду очільника Центра громадського здоров’я
МОЗ оголосив відкритий конкурс на посаду Генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України».
Оголошено відкритий набір кандидатів на посаду Генерального директора Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» - новоствореної науково-практичної установи медичного профілю, що здійснюватиме функції із забезпечення збереження і укріплення здоров'я населення, проведення соціально-гігієнічного моніторингу захворювань, епідеміологічного нагляду та біологічної безпеки, здійснення групової та популяційної профілактики захворюваності, боротьби з епідеміями та стратегічного управління з питань громадського здоров'я.
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Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» створена згідно з наказом МОЗ України від 18.09.2015 № 604 «Про утворення державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» та зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 31 травня 2016 р.
З кваліфікаційними вимогами до кандидатів та переліком необхідних документів можна ознайомитися за посиланням moz.gov.ua. Необхідні документи кандидати на посаду повинні подати особисто до МОЗ України до 29 червня 2016 року.