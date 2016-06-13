Оголошено відкритий конкурс на посаду очільника Центра громадського здоров’я

Оголошено відкритий набір кандидатів на посаду Генерального директора Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» - новоствореної науково-практичної установи медичного профілю, що здійснюватиме функції із забезпечення збереження і укріплення здоров'я населення, проведення соціально-гігієнічного моніторингу захворювань, епідеміологічного нагляду та біологічної безпеки, здійснення групової та популяційної профілактики захворюваності, боротьби з епідеміями та стратегічного управління з питань громадського здоров'я.

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Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» створена згідно з наказом МОЗ України від 18.09.2015 № 604 «Про утворення державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» та зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 31 травня 2016 р.

З кваліфікаційними вимогами до кандидатів та переліком необхідних документів можна ознайомитися за посиланням moz.gov.ua. Необхідні документи кандидати на посаду повинні подати особисто до МОЗ України до 29 червня 2016 року.