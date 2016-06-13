Функції ліцензування ветеринарів передано Держпродспоживслужбі

Відповідне рішення закріплено у постанові Кабміну № 360 від 8 червня 2016 року, опублікованій на сайті уряду.

"Прийняття постанови дасть змогу впорядкувати систему державного регулювання процедури здійснення ліцензування господарської діяльності у сфері ветеринарної медицини. Нагадаємо, що у зв'язку зі створенням Держпродспоживслужби і початком виконання нею своїх функцій та повноважень, Держветфітослужба України припинила свою діяльність", - сказано в пояснювальній записці до документа.

Довідка УНІАН. Держпродспоживслужба почала роботу в квітні 2016 року, через півтора року після прийняття рішення про її створення. Відомство взяло на себе функції, які раніше виконували Державна ветеринарна та фітосанітарна служба, Державна інспекція з питань захисту прав споживачів та Державна санітарно-епідеміологічна служба, які припиняють свою роботу.

24 лютого 2016 року Кабінет міністрів призначив головою Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби) колишнього заступника глави Мінагропроду Володимира Лапу.