Як доставляється допомога у "сіру зону" Донбасу

Географія доставки допомоги «мобільними» волонтерами – 425 населених пунктів. Більше половини, з яких – це «сіра зона».

«Наші волонтери подолали понад 70 тисяч кілометрів сільських доріг. Ми намагаємося не просто доставити допомогу, а зробити це максимально зручно і безпечно для людей. Мобільні бригади – найефективніший спосіб. Особливі виїзди – це доставка допомоги в «гарячі точки», де не припиняються обстріл і люди залишаються в дуже важких і небезпечних умовах. У Піски, Майорск, Гранітне, Дослідне, Авдіївку, і ще два десятка сіл, ми здійснили кілька виїздів, розуміючи, що люди чекають і потребують допомоги. Для багатьох сімей, які не мають можливості виїхати, це єдине джерело прожитку», - розповів Олександр Вишняков, директор Гуманітарного штабу.

Сьогодні, 13 червня, працюють дві мобільні бригади. Вранці почалася видача в селищі Кірове, поблизу міста Торецьк. Також в режимі напівстаціонарного пункту допомога видається в Амвросіївці.

Всього в Штабі 3 мобільні бригади по 5 осіб. Кожна бригада в місяць робить більше 6 виїздів. За день волонтери встигають видати від 100 до 1000 продуктових наборів.

«Робочий день бригади починається задовго до світанку. Збори, навантаження і повторна перевірка гуманітарного вантажу, всіх необхідних документів. Потім довга дорога до людей через блокпости з перевірками і очікуваннями. Найдовший робочий день становив 22 години. Нерідко перечікувати обстріл прямо в полях. На виїзд відправляються 5 волонтерів, включаючи водія, часто допомагають місцеві жителі. За день у кожного з них колосальний обсяг роботи, нерідко під акомпанемент обстрілу неподалік. На одну видачу приходить по кілька сотень мешканців кожен зі своїми потребами і бідою. Ми намагаємося не тільки вручити набір, але й вислухати, підтримати», - розповіла Юлія Малахова, координатор мобільних бригад Штабу.

Допомогу від мобільних бригад Штабу Ріната Ахметова можуть отримати мирні жителі і переселенці найбільш соціально незахищених категорій.

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова "Допоможемо".