Бланки лікарняних доставлено у регіони країни - МОЗ

Як повідомили УНІАН у МОЗ, за бюджетною програмою КПКВК 2301350 "Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я" в частині "Забезпечення бланками листка тимчасової непрацездатності закладів охорони здоров'я" було закуплено 7 692 300 бланків листка непрацездатності на загальну суму 2 999 997,00 грн.

Розподіл бланків листка непрацездатності затверджено наказом МОЗ України від 24.05.2016 № 471