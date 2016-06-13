Бланки лікарняних доставлено у регіони країни - МОЗ
15:52, 13 червня 2016Країна
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Завершено повну доставку в регіони бланків листка тимчасової непрацездатності, закуплених у централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2016 рік.
Бланки листка тимчасової непрацездатності доставлені в повному обсязі в усі регіони / 062.com
Як повідомили УНІАН у МОЗ, за бюджетною програмою КПКВК 2301350 "Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я" в частині "Забезпечення бланками листка тимчасової непрацездатності закладів охорони здоров'я" було закуплено 7 692 300 бланків листка непрацездатності на загальну суму 2 999 997,00 грн.
Розподіл бланків листка непрацездатності затверджено наказом МОЗ України від 24.05.2016 № 471
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