Київські бізнесмени наживалися на ортопедичній продукції для поранених в АТО бійців

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

Правоохоронці встановили, що комерсанти ввозили в Україну комплектуючі до ортопедичних виробів за підробленими документами із завищеною вартістю. Імпортований товар реалізовувався іншим підконтрольним структурам, які з більш ніж 50-ти відсотковою "надбавкою" продавали обладнання державним установам. За цією схемою протягом 2015 року бізнесмени розкрали 4,4 млн грн з бюджету.

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Під час обшуків у столичних офісах комерсантів співробітники спецслужби вилучили печатки та документацію, на підставі якої здійснювалося розмитнення продукції та виведення грошей за кордон. За висновками експертів, імпортовані комплектуючі для бійців АТО є сумнівної якості та невстановленого походження.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 364-1 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.