Київські бізнесмени наживалися на ортопедичній продукції для поранених в АТО бійців
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили київських бізнесменів, які за завищеною ціною реалізовували державним установам ортопедичну продукцію для потреб поранених у антитерористичній операції.
Спецслужби викрили київських бізнесменів, які за завищеною ціною продавали ортопедичну продукцію для поранених в АТО / УНІАН
Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.
Правоохоронці встановили, що комерсанти ввозили в Україну комплектуючі до ортопедичних виробів за підробленими документами із завищеною вартістю. Імпортований товар реалізовувався іншим підконтрольним структурам, які з більш ніж 50-ти відсотковою "надбавкою" продавали обладнання державним установам. За цією схемою протягом 2015 року бізнесмени розкрали 4,4 млн грн з бюджету.
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Під час обшуків у столичних офісах комерсантів співробітники спецслужби вилучили печатки та документацію, на підставі якої здійснювалося розмитнення продукції та виведення грошей за кордон. За висновками експертів, імпортовані комплектуючі для бійців АТО є сумнівної якості та невстановленого походження.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 364-1 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.