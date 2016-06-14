Держекоінспекція занижує норми викидів шкідливих речовин у воду та атмосферу

09:00, 14 червня 2016
Країна
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Державна екологічна інспекція спільно з організаціями, які розраховують допустимі норми викидів, занижує норми викидів забруднюючих речовин в атмосферу, водне середовище.

Фото УНИАН

Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак під час зустрічі з бізнес-асоціаціями.

«Система компенсації викидів у воду і атмосферу на сьогодні – це середньовічна система. Називається вона «купівля індульгенції» на право засмічувати навколишнє середовище. Учасниками цієї змови є Держекоінспекція, яка спільно з інституціями, які розраховують допустимі норми, занижує їх», - сказав Семерак.

Для вирішення цієї проблеми з викидами у воду і атмосферу міністр запропонував вести облік таких викидів і розробити механізми, які стимулюватимуть бізнес до зниження кількості забруднюючих речовин.

«Ми повинні створити інструменти, які фіксують викиди, що генерує бізнес, а також інструменти, які стимулюватимуть компанії знижувати ці викиди», - зазначив міністр.

Як раніше повідомляв УНІАН, 5 травня Семерак доручив звільнити голову Державної екологічної інспекції України в Івано-Франківській області Ігора Стефурака за ігнорування масової незаконної вирубки лісів у регіоні.

13 червня Семерак заявив, що одним із пріоритетів діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України є створення нової інтегрованої екологічної інспекції, яка об'єднає в собі всі контролюючі функції міністерства та інших відомств, до кінця 2016 року.

За його словами, до повноважень екоінспекції необхідно включити функції, які зараз виконує низка інших державних органів.

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