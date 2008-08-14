Темний шоколад і чорниця запобігають діабету

Темний шоколад і чорниця не тільки корисні для здоров`я. Як показують результати нещодавно опублікованого дослідження вчених Каролінського інституту Стокгольма і Університету Еребру, ці два продукти здатні протидіяти виникненню діабету і набору зайвих кілограмів.

Учасникам проведеного в цих медичних центрах експерименту було запропоновано декілька сортів шоколаду. На відміну від білого і молочного, 85-процентний темний гіркий шоколад практично не вплинув на рівень інсуліну і цукру в крові. Такою ж позитивною дією володів і чорничний напій без цукру.

Крім того, дослідники відзначили, що шоколад, залежно від його сорту, діяв по-різному на представників різної статі. Так для чоловіків найкориснішим виявився білий шоколад, а для жінок - молочний.

"Це дуже цікавий результат. Ми бачимо, що хворим на діабет і людям з надмірною вагою можна рекомендувати темний шоколад. Переробка жирів в печінці жінок і чоловіків відбувається по-різному, цим і можна пояснити відмінності в сприйнятті сортів шоколаду", - говорить професор Керстін Брісмар.

Восени цього року вчені продовжать експеримент. Вони спробують з`ясувати, яким чином суб`єктивне сприйняття хорошої їжі і сприятливого оточення під час ухвалення їжі впливають на здоров`ї хворих діабетом. До дослідної групи увійдуть 160 чоловік, у яких медики замірятимуть рівень цукру крові, зміст жирів і рівень стресу до і після обідів з різним меню і сервіруванням.

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