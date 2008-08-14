Хмельниччина: 21 особа госпіталізована після весілля

У Хмельницькій області до інфекційного відділення Новоушицької центральної районної лікарні з попереднім діагнозом “гострий гастро ентероколіт” госпіталізовано 21 особу, у тому числі 9 дітей, які перебували 10 серпня на весіллі у с. Капустяни та вживали страви домашнього приготування.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, всього на весіллі перебувало близько 100 осіб.

Станом на 7.00 четверга госпіталізовані знаходяться у задовільному стані. Фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.