З початку проведення АТО реабілітацію пройшли 2,8 тис. військовослужбовців

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив помічник Міністра оборони України з медичного напрямку та реабілітації полковник медичної служби Всеволод Стеблюк сьогодні на брифінгу в Києві.

«На сьогодні реабілітаційна база Міноборони складає близько 1,4 тис. ліжок. За період з початку бойових дій реабілітацію пройшли 2,8 тис. військовослужбовців, вони пройшли повні три етапи реабілітації», - зазначив він.

Читайте такожУ Генштабі повідомили про червневі втрати у лавах української армії

За словами Стеблюка, рання реабілітація в післяопераційному періоді проводиться в військово-медичних клінічних центрах.

«Три спеціалізовані відділення - це санаторне відділення військово-медичного клінічного центру у Вінниці, госпіталь у місті Ірпінь, і це спеціалізоване відділення лікування для нейротравм, яке створено у Львові», - додав військовий медик.