Обов'язковий розподіл випускників-медиків є дискримінацією - Гриневич
Розподіл випускників медичних університетів, які навчалися за кошти держбюджету, потрібно скасувати, але при цьому необхідно мотивувати випускників медичних вишів працювати у сільській місцевості.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді з ректорами вишів повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
Представники медичних вишів поскаржилися Гриневич на те, що розподіл випускників-бюджетників, згідно з яким вони зобов'язуються 3 роки відпрацювати у певному місці роботи, залишився лише для медиків. На їх переконання, це є дискримінацією.
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Гриневич погодилася, що така норма є дискримінаційною і додала, що існує законопроект щодо скасування цієї норми.
Водночас вона зауважила, що скасувати розподіл для випускників медичних ВНЗ можна лише паралельно із запровадженням мотивації для молодих медиків у вигляді надбавок до зарплат, надання безкоштовного житла для того, щоб не склалась ситуація, коли в селі не буде кому працювати на лікарських посадах.