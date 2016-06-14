Обов'язковий розподіл випускників-медиків є дискримінацією - Гриневич

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді з ректорами вишів повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Представники медичних вишів поскаржилися Гриневич на те, що розподіл випускників-бюджетників, згідно з яким вони зобов'язуються 3 роки відпрацювати у певному місці роботи, залишився лише для медиків. На їх переконання, це є дискримінацією.

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Гриневич погодилася, що така норма є дискримінаційною і додала, що існує законопроект щодо скасування цієї норми.

Водночас вона зауважила, що скасувати розподіл для випускників медичних ВНЗ можна лише паралельно із запровадженням мотивації для молодих медиків у вигляді надбавок до зарплат, надання безкоштовного житла для того, щоб не склалась ситуація, коли в селі не буде кому працювати на лікарських посадах.