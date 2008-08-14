Експерти: до 2010 року від двох до трьох з половиною відсотків працездатного населення країни буде вражено ВІЛ-інфекцією

Епідемія ВІЛ/СНІД матиме вкрай негативні наслідки для соціально-економічного розвитку України.

Швидке поширення епідемії серед молоді матиме серйозні наслідки для економіки країни, попереджає радник Світового банку в Україні з питань ВІЛ/СНІД Ігор Олійник: «Епідемія ВІЛ/СНІД, якщо вона розвиватиметься за песимістичним сценарієм, може призвести до втрати до шести відсотків внутрішнього валового продукту, до двох відсотків робочої сили, тобто – до двох відсотків добробуту українців. Тому що ця епідемія вражає найбільш активний сектор у суспільстві – молодих людей».

Молодь має усвідомити загрозу

Суспільство поки не зовсім уявляє собі масштаби проблеми, зауважує Ігор Олійник. Аби молоде покоління краще усвідомлювало, чим загрожує епідемія ВІЛ/СНІД, потрібно звертати увагу на те, що саме молоді люди несуть тягар соціальної відповідальності. Ті, хто сьогодні ще вчиться у школі, за десять років своїми податками муситимуть не лише утримувати постійно зростаючу кількість пенсіонерів, але і фінансувати лікування і утримання сотень тисяч непрацездатних, зокрема, хворих на СНІД, продовжує експерт: «В Україні і без того глибока демографічна криза. Щороку Україна втрачає близько 300-320 тисяч людей. Через епідемію ВІЛ/СНІД цей процес ще прискорюється.

Якщо подивитися на тих, хто хворіє на СНІД – це насамперед чоловіки працездатного віку. Дедалі більше інфікованих і серед молодих жінок, які народжують дітей. Таким чином, демографічна криза поглиблюється. Якщо не вжити рішучих заходів, то до 2014 року через СНІД населення України скоротиться додатково на півмільйона людей».

Потрібна реформа

Для того, аби забезпечити краще медичне обслуговування, але також дещо полегшити соціальний тягар працюючого населення, систему охорони здоров’я та соціального забезпечення потрібно негайно реформувати, наголошує Ігор Олійник. За його словами, позитивним прикладом може слугувати сусідня Молдова. Попри те, що ця країна є значно біднішою за Україну, вже декілька років тому Кишиневу вдалося взяти епідемію ВІЛ/СНІД під контроль. Ефективність системи медичного забезпечення було підвищено насамперед завдяки запровадженню системи соціального страхування, якої в Україні досі немає

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