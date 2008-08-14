Український медичний союз збирає дані про постраждалих від стихії медпрацівників

Як повідомили УНІАН в УМС, звертатись можна за номером: 8-800-501-00-30. Дзвінки по Україні зі стаціонарних телефонів безкоштовні.

За оперативними даними, що надійшли до УМС, від стихійного лиха у західних регіонах постраждали 2 тисячі 011 медичних працівників. З них у Вінницькій області – 69, у Закарпатській – 36, у Львівській – 259, у Чернівецькій – 34, у Тернопільській – 57, в Івано-Франківській області – 1556 медичних працівників.

УМС продовжує формувати списки потерпілих від стихійного лиха медиків, які, за рішенням Союзу, отримують пряму адресну допомогу у розмірі 1000 грн.

УМС висловлює подяку начальникам обласних управлінь охорони здоров’я, головним лікарям районних лікарень, головам обкомів профспілки медичних працівників областей, які знаходяться в зоні стихійного лиха, за оперативно надані списки постраждалих медичних працівників