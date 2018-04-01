Продукти, корисні для чоловічого здоров`я

Морепродукти відносяться до афродизиаків – підвищують тонус і життєві сили, позбавляють від депресій, зберігають молодість, і здоров`я.

Правильний раціон харчування повинен включати продукти, які поліпшують здоров`я і запобігають хворобам. Чоловіки відрізняються від жінок багато в чому, включаючи їх потреби в продуктах харчування. Так само, як жінкам потрібні особливі продукти під час вагітності або для захисту від раку молочної залози, чоловікам потрібні поживні речовини, які допомагають зберегти м`язову масу, запобігають раку простати і багатьом іншим проблемам.

Багато продуктів, якими традиційно харчуються чоловіки, не є найкращим вибором для хорошого здоров`я. В той же час здорове харчування і регулярні фізичні навантаження можуть допомогти запобігти серцево-судинним захворюванням і проблемам з простатою, які є дуже небезпечними для чоловіків старших за 35 років. Варто відзначити, що продукти, які запобігають серцево-судинним захворюванням, також підвищують потенцію чоловіка. А ще поживні речовини, корисні для серця, поліпшуючі циркуляцію крові у всіх частинах тіла, захищають від раку і інших хронічних хвороб. Від якості поживних речовин залежить і підтримка імунітету, запобігання втраті кісткової і м`язової маси.

Звичайно, якийсь один продукт не виконає всю цю роботу поодинці. Для цього потрібен здоровий спосіб життя в цілому: постійна фізична активність, відмова від куріння і зловживання алкоголем, щоденний прийом полівітамінів (склад яких підібраний виключно для чоловіків). Проте, додавши в раціон харчування продукти, багаті на оживні речовини, наприклад, морепродукти, можна істотно поліпшити здоров`я чоловіка. Багато хто знає, що морепродукти відносяться до афродизиаків – підвищують тонус і життєві сили, позбавляють від депресій, зберігають молодість, і здоров`я, а також стимулюють статевйи потяг.

Найголовніше – те, що морепродукти багаті на цинк, а цинк бере участь в багатьох процесах в організмі, від виробництва ДНК до відновлення клітин. Цинк запобігає розвитку раку простати, позитивно впливає на функціонування чоловічої репродуктивної системи, підсилює вироблення сперматозоїдів, підсилює імунітет, допомагає загоєнню ран, боротьбі з застудами і запаленнями, сприяє красі шкіри і волосся. Цинк відповідає за плодючість, регулює діяльність статевих гормонів і стимулює роботу простати.

Цинк містять і інші продукти, ось дані з книги «Мікроелементи і їх значення в житті організмів» А. Максимова:«Біля 0,25 міліграма цинку на 1 кг містять яблука, апельсини, лимони, інжир, грейпфрути, всі м`ясисті фрукти, зелені овочі, мінеральна вода.У меді – 0,31 міліграма цинку на 1 кг.Близько 2–8 мг/кг – в малині, чорній смородині, фініках, більшості овочів, в більшості морських риб, в пісній яловичині, молоці, очищеному рисі, буряку звичайному і цукровому, спаржі, селері, помідорах, картоплі, редьці, хлібі. Близько 8–20 мг/кг – в деяких зернових, дріжджах, цибулі, часнику, неочищеному рисі, яйцях.Близько 20–50 мг/кг – у вівсяному, ячмінному борошні, какао, патоці, жовтку яєць, в м`ясі кроликів і курчат, горіхах, горосі, квасолі, сочевиці, зеленому чаї, сушених дріжджах, кальмарах. Близько 30–85 мг/кг – в яловичій печінці і деяких видах риб. Близько 130–202 мг/кг у висівках з пшениці, які є якнайкращими з відомих зараз джерел цинку».

Варто відзначити такі моменти, як недолік і надлишок цинку в організмі. Недолік цинку в організмі веде до ослаблення імунітету, до шкірних хвороб і погіршення потенції.

Надлишку цинку не буває, хіба що якщо він поступає в організм шляхом ін`єкцій. У дуже окремих випадках перенасичення цинком приводить до шлунково-кишкових хвороб і проблем з м`язовою координацією. Добова доза цинку 11–15 міліграмів, і бажано, щоб поступав він саме з їжею, в ній цинк знаходиться в потрібних з`єднаннях і правильно засвоюється. При вживанні достатньої кількості цинку необхідно також витримувати баланс з міддю і залізом, тобто і цих речовин повинно поступати в організм згідно до норми. Ну а препарати, що містять цинк, повинен призначати тільки лікар.