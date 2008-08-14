Рак шкіри залежить від культурної приналежності

Для жителів Північної Америки і Куби рак шкіри являє більшу небезпеку, ніж для мешканців будь-якого іншого регіону планети, підтверджують результати дослідження.

При його проведенні враховувалися не тільки дані медичної статистики, але і ставлення жителів різних регіонів світу до сонячної засмаги.

З`ясувалося, що культурні відмінності можуть зіграти вельми важливу роль в складанні рейтингу захворювання раком шкіри по регіонах. Наприклад, відомо, що багатьом жителям США і Канади властиве прагнення до хорошої засмаги, що не може не впливати на здоров`я. Якщо багато північноамериканців продовжують вважати, що засмага - це частина здорової зовнішності, то в таких азіатських країнах, як Японія або Китай, засмага часто виглядає неприйною з культурної точки зору, оскільки вважається скоріше властивою бідним верствам населення.

При проведенні дослідження враховувалися і такі чинники, як висота приживання, пігментація шкіри, тип одягу, прийнятий в тому або іншому регіоні, стандарти краси і звички, пов`язані з проведенням відпустки, оскільки все це окремо і в сукупності впливає на можливість захворювання на рак шкіри. На основі всіх цих чинників і даних Всесвітньої організації охорони здоров`я про кількість захворювань, пов`язаних з дією ультрафіолетового випромінювання, і був зроблений висновок про те, що в США, Канаді і на Кубі люди більшою мірою схильні до захворювання раком шкіри.

Як з`ясувалося, Австралія і Нова Зеландія також володарі одного з найвищих в світі показників числа хворих раком шкіри. Небезпеки розвитку онкологічного захворювання такого типу в цих країнах схильні один з кожних 24 чоловіків і одна з кожних 34 жінок молодших 75 років.

last24.info