"Доктора "Пі" доставлено до львівського СІЗО

До Львівської установи виконання покарань №19 (львівський слідчий ізолятор) сьогодні, 14 червня, з Полицької виправної колонії (Рівненська область) було доставлено Андрія Слюсарчука, відомого як „Доктор „Пі”.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив речник управління Державної пенетенціарної служби у Львівській області Мирослав Демків.

Він також зазначив, що під час перевезення ув'язненого Слюсарчука до слідчого ізолятора жодних ексцесів чи порушень порядку з його боку не зафіксовано.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого 2014 року вироком Сихівського райсуду міста Львова Андрій Слюсарчук, відомий як «Доктора Пі», був засуджений за шахрайство до 8 років позбавлення волі.

За кілька років до того у ЗМІ з'явилася серія публікацій про феноменальні здібності Слюсарчука, який відтворював по пам'яті великі обсяги інформації, зокрема, 30 млн цифр у числі «Пі» після коми. Він також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей. Проте з'ясувалося, що Слюсарчук – самозванець. Він обвинувачений у використанні підроблених документів, здійсненні незаконної лікувальної діяльності, пов’язаної із заподіянням потерпілим тяжких тілесних ушкоджень та вбивством з необережності двох хворих, а також заволодінні шляхом обману і зловживання довірою чужим майном.

Відбувати покарання він був відправлений у Полицьку виправну колонію в Рівненській області.

Читайте також"Доктор Пі" сів за ґрати на вісім років за вбивства своїх пацієнтів8 квітня 2015 року Апеляційний суд Львівської області відхилив клопотання адвокатів Слюсарчука про пом'якшення вироку.

Однак, 28 січня 2016 р. Володимирецький районний суд Рівненської області скоротив термін ув'язнення Слюсарчуку за "законом Савченко". Відтак йому залишалося відбути за ґратами ще 1,5 року з правом на умовно-дострокове звільнення. Слюсарчук мав вийти на свободу 20 червня 2016 року.

24 березня 2016 р. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, розглянувши касаційні скарги Слюсарчука та його захисників, ухвалив скасувати рішення Апеляційного суду Львівської області та призначити новий розгляд в суді апеляційної інстанції.