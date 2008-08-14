На оздоровлення відправлено вже близько 6 тисяч дітей із районів повені

На санаторно-курортне лікування та оздоровлення відправлено вже 5 тис. 919 дітей із постраждалих від повені регіонів на заході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції заступник міністр охорони здоров’я України Володимир ЮРЧЕНКО.

Він зазначив, що на сьогодні ця робота продовжується.

Згідно з даними МОЗ, на таке оздоровлення відправлено найбільше дітей з Івано-Франківської області – близько 1,5 тис., а також з Львівської області – близько 1 тис. 300, із Вінницької області – близько 1 тис., з Чернівецької – понад 600 дітей, Тернопільської – близько 300, із Закарпатської – близько 200 дітей.

Як повідомлялося, за даними Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, в шести областях, що постраждали від стихійного лиха, оздоровлення потребують майже 14 тис. дітей.