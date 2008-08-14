Морква рятує від багатьох хвороб

Виділяється морква серед інших овочів підвищеним вмістом солей калія, особливо необхідним при хворобах серця, судин і нирок.

Вживання моркви корисне при багатьох захворюваннях: інфаркті міокарда, стенокардії, атеросклерозі, калькульозному холециститі, нирковокам`яній хворобі, анемії, злоякісних пухлинах, обмінному поліартриті, розладі діяльності шлунково-кишкового тракту, зниженні лактації, глистовій інвазії (гострики), геморої, катарі верхніх дихальних шляхів, стоматиті.

У лікувальному харчуванні при цілому ряді захворювань віддається перевага натуральному продукту - коренеплодам або свіжому морквяному соку. Морква широко застосовується для лікування і профілактики нестачі вітаміну А, який виявляється в першу чергу зниженням гостроти зору, а також при закрепах, порушеннях мінерального обміну.

Протипоказання. Моркву не рекомендується вживати при запаленні тонкої кишки, загостренні виразкової хвороби шлунку і дванадцятипалої кишки.

Лікування нежиті: морквяний сік капати в ніс 8-10-12 разів на день. При нежиті в народній медицині широко застосовується і суміш: свіжоприготований морквяний сік і рослинне масло (1:1) плюс декілька крапель часникового соку змішують і закопують в ніс кілька разів на день.

Добре зарекомендувала себе суміш морквяного соку з медом. Її застосовують для полоскання горла при ангіні, заздалегідь розбавивши кип`яченою водою. З морквяного соку з цукром варять сиропи, які добре допомагають при хворобах горла. Декілька коренеплодів моркви натерти на терці або пропустити через м`ясорубку, відтиснути сік. Свіжий сік перед вживанням змішати з медом або цукром за смаком. Приймати по 1 столовій ложці 4-5 разів на день при неприємних відчуттях в горлі і охриплості голосу.

Для лікування кашлю, полегшення відходу мокроти при бронхітах, ларингіті, трахеїтах, пневмонії народна медицина рекомендує застосовувати свіжовичавлений сік моркви з молоком (1:1) по 1 столовій ложці 5-6 разів на день або наполовину з медом по 1 чайній ложці 5-6 разів на день. Ці суміші особливо часто застосовуються в дитячій практиці.

Морквяний сік використовують для полоскання рота при запаленні ясен, стоматиті.

При інфаркті міокарда з перших днів призначають морквяний сік (як джерело каротину) по 100 мл 2-3 рази на день.

Чоловікам при статевому безсиллі також корисно пити морквяний сік з медом: 1 столова ложка до їжі 3-4 рази на день і приймати насіння, розтерте в порошок: по 1 г 3 рази на день.

Щоб понизити кислотність шлункового соку, необхідно нарізати 2 середніх морквини, залити 3 склянками води і кип`ятити доти пір, доки не залишиться 1,5 стакана рідини. Остудити, цим відваром залити 1 чайну ложку сирого льняного сім`я. Пити 3 рази на день за 30 хвилин до їжі.

2 столових ложки насіння моркви кинути в 300 мл кип`ятку. Настоювати 12 годин. Приймати гарячим 3 рази на день при здутті живота (метеоризм).

Морквяний сік або морква, протерта з яблуками і медом, повинна бути в щоденному раціоні при будь-яких гепатитах.

Сок моркви, буряка (витримати 1-2 години перед вживанням) і огірка в співвідношенні 4:1:4, можна використовувати при захворюваннях печінки, жовчного міхура і передміхурової залози.

Для профілактики і лікування ожиріння, рекомендується їсти моркву з салатною капустою і журавлиною, оскільки в них міститься багато йоду.

1 столову ложку дрібнопорізаної висушеної моркви залити 300 мл крутого окропу і настоювати в термосі 6-8 годин. Процідити. Приймати по 100 мл 3 рази на день за 1 годину до їжі при нирковокам`яній хворобі.

Сік моркви, сік хрону, мед - по 1 склянці, сік 1 лимона. Ретельно перемішати дерев`яною лопаткою в емальованому посуді і злити в скляну тару. Приймати по 1 столовій ложці 3 рази на день за 1 годину до їжі і через 2-3 години після їжі при гіпертонічній хворобі.

Важливо пам`ятати, що для того, щоб каротин засвоювався повністю, їсти морква або пити її сік потрібно разом з маслом (краще з шматочком вершкового, але можна і з рослинною олією).

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