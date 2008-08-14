Від початку стихійного лиха в західних областях було госпіталізовано 330 хворих на інфекційні хвороби, серед яких 123 дитини

У постраждалих від повені областях не зафіксовано масових спалахів інфекційних захворювань

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції заступник міністра охорони здоров’я України Володимир ЮРЧЕНКО.

За його словами, рівень загальної захворюваності у цих регіонах не перевищує щорічних показників, від початку стихійного лиха було госпіталізовано 330 хворих на інфекційні хвороби, серед яких 123 дитини. Заступник міністра зазначив, що люди хворіли в основному на гострі кишкові інфекції, а також траплялися поодинокі випадки лептоспірозу та дизентерії.

У свою чергу виконуючий обов’язки першого заступника міністра охорони здоров’я – головного державного санітарного лікаря України Анатолій ПОНОМАРЕНКО зазначив, що на сьогодні інкубаційний період деяких інфекційних захворювань ще не закінчився. За його словами, це стосується, зокрема, гепатиту А і черевного тифу, які можуть проявитися в кінці серпня – на початку вересня.

В.ЮРЧЕНКО також повідомив, що у постраждалих областях триває моніторинг санітарно-епідемічної ситуації, посилений нагляд за об’єктами підвищеного епідемічного ризику, зокрема, водопроводами і джерелами децентралізованого водопостачання населення, підприємствами харчової промисловості, ресторанного господарства, торгівлі та місць відпочинку й оздоровлення населення.

Заступник міністра зазначив, що введено посилений режим дезинфекції води з водогонів, а також проводиться дезинфекція криниць після відкачування води.

В.ЮРЧЕНКО повідомив, що з 23 липня по 14 серпня медичними працівниками у шести областях, які постраждали від стихійного лиха, оглянуто 506 тис. людей, в тому числі 94 тис. дітей. Найчастіше люди хворіли на захворювання органів дихання, серцево-судинні та неврологічні хвороби.

Він також нагадав, що унаслідок стихійного лиха загинули 39 осіб, в тому числі 8 дітей. У Івано-Франківській області – 25 осіб, із них 7 дітей, в Чернівецький – 12, в тому числі 1 дитина і у Вінницькій - двоє людей.